Tiger ya está preparado para la primavera: 8 productos que necesitas comprar

La primavera está a la vuelta de la esquina por lo que tal vez hayas decidido ponerte manos a la obra para realizar labores de jardinería en tu terraza o jardín o quizás desee que te un hogar tenga un aspecto y decoración más primaveral. Para ello, nada como descubrir las novedades que ha lanzado ya una de las tiendas en las que podemos encontrar de todo para nuestra casa y que cada vez nos gusta más. Estos son los 8 productos que seguro vas a querer comprar entre las propuestas que Tiger ha preparado para la primavera.

Lo productos de primavera que arrasan en Tiger

La primavera ha llegado a Tiger, una de las tiendas bazar en las que podemos encontrar grandes productos para decorar, pero también para realizar labores de jardinería en nuestro hogar. No dejes escapar nada de lo que te mostramos. Es actualmente lo más vendido entre los productos que Tiger ha lanzado para la nueva temporada.

Plant Calendar

Calendario para que puedas saber qué plantas vas plantando o las que debes plantar según la semana o el mes. Cuenta con 32 hojas de papel certificado FSC con líneas e ilustraciones para que puedas hacer una descripción detallada de todas tus labores de jardinería. Su precio es de 4 euros.

Bandeja de semillas

Aunque no tengas un gran jardín eso no significa que no puedas plantar nada aunque sea en tu balcón. Tiger te lo pone fácil con esta bandeja de semillas que además es perfecta para que los niños nos ayuden a cuidar de ellas y regarlas esta primavera. Sólo cuesta 2 euros.

Hotel de insectos

Un producto sorprendente y original que amarán los niños. Un hotel para insectos que protege la biodiversidad. Está hecho de bambú, metal y madera con certificación FSC. Mide 11 cm de alto, 9 cm de ancho y 5 cm de profundidad. Su precio es de 5 euros.

Set de siembra para niños

Aprovecha la llegada de la primavera y las vacaciones de Semana Santa para que los niños se diviertan en el jardín o en la terraza ayudándonos con las plantas. En Tiger tienes este set de siembra pensado precisamente para los más pequeños, con 12 etiquetas de siembra, 4 lápices y una caja de hierro. Su precio es de 4 euros.

Guirnalda de luces solares

Decora tu jardín, tu balcón o tu terraza con esta guirnalda de luces que además son solares. Consta de 10 luces Led y la podemos usar también dentro de casa. El precio es de 6 euros.

Gnomo de Jardín

Los gnomos de jardín que todo el mundo suele colocar en su jardín, están también ahora en Tiger, con modelos como el que veis, en un suave color lila. Es de plástico y mide 19,2 cm. Su precio es de 5 euros.

Figura con placa solar

Esta simpática figura que incorpora además una placa solar es de los productos más vendidos de Tiger. Es graciosa, bonita y además funcional ya que la podemos usar como lámpara de exterior. Su precio es de 8 euros.

Terrario decorativo

Tanto para el jardín, como para la terraza o el balcón o también como no, para colocar dentro de casa. Puedes encontrar en Tiger este bonito terrario decorativo para que tu hogar se vea primaveral sin necesidad de regar. El precio es de 3 euros.