Test de actualidad económica: esta semana ha dejado varios acontecimientos relevantes ¿Qué opinas de ellos?

La economía no se detiene y esta semana ha estado marcada por decisiones, datos y acontecimientos con impacto en empresas, mercados y ciudadanos. Te proponemos un test para conocer tu opinión sobre algunos de los temas económicos más relevantes de los últimos días y comparar tu visión con las tendencias del momento.

Los tipos de interés, los movimientos de los mercados, las decisiones empresariales o las nuevas medidas económicas forman parte del debate público y pueden influir en nuestro día a día. Responde a las siguientes preguntas y comparte tu punto de vista sobre los asuntos que han protagonizado la actualidad económica de la semana.