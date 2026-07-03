Garamendi se asegura el respaldo de Cepyme para optar a la reelección al frente de CEOE

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que se ha reunido este viernes, ha acordado por unanimidad apoyar la candidatura de Antonio Garamendi para su renovación como presidente de CEOE en las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de octubre.

el Comité Ejecutivo de Cepyme ha manifestado la importancia de contar con un líder «fuerte y consolidado» para defender a las empresas españolas y a las pymes en momentos complicados y de incertidumbre.

En este sentido, la organización dirigida por Ángela de Miguel ha puesto en valor la gestión desarrollada por Antonio Garamendi al frente de CEOE durante estos años, «marcada por la defensa del tejido empresarial, el diálogo y la búsqueda de consensos y la capacidad de mantener una voz empresarial sólida, cohesionada y responsable en un contexto económico y social difícil».

Cepyme confía en la continuidad del liderazgo de Garamendi

Cepyme considera que la continuidad de su liderazgo contribuirá a reforzar la unidad de acción de las organizaciones empresariales y a seguir defendiendo las condiciones necesarias para que las empresas puedan crecer, generar empleo y contribuir al progreso económico y social de España.

Garamendi fue elegido por primera vez presidente de la patronal española en noviembre de 2018 y cuatro años después revalidó su mandato por otros cuatro años tras conseguir el respaldo de 534 votos en la Asamblea Electoral de la CEOE, frente a los 87 votos obtenidos por su rival, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda.

El empresario vasco, nacido en Gexto (Vizcaya), es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.

Durante el mandato actual de Garamendi, que se inició en noviembre de 2022, la CEOE votó a favor de eliminar la limitación de dos mandatos que introdujo en su día Juan Rosell, lo que permite a Garamendi optar de nuevo a la reelección en las próximas elecciones.