Garamendi quiere convocar las elecciones en CEOE a principios de octubre: ya cuenta con 346 votos, casi la mitad

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, cuenta ya con el apoyo de las once mayores organizaciones empresariales de la CEOE, lo que supone que ya tiene amarrado el voto de 346 vocales. Eso significa que prácticamente tiene ya atada la victoria, puesto que en las elecciones de 2022 votaron 643 vocales.

Es casi la mitad del total del censo y más de la mitad de los que votaron finalmente en 2022. Ese año Garamendi arrasó con el 86% de los votos -534-, frente al 14% (87 votos) de su rival, Virginia Guinda, patrocinada por Foment del Treball y su presidente, Josep Sánchez Llibre.

La CEOE va a concretar este miércoles la fecha exacta de las elecciones, aunque las fuentes consultadas apuntan a que será «la primera semana de octubre». Las elecciones se adelantan, por tanto, algo más de un mes para no coincidir con la celebración en Madrid de la Cumbre Iberoamericana y de una reunión empresarial con representantes de todos los países el 3 y 4 de noviembre próximos.

Por este motivo, la asamblea de CEOE va a decidir este miércoles 1 y no el 15 de julio el día de las elecciones, para dar tiempo a los posibles candidatos a que formen su candidatura y que la campaña electoral no coincida con los preparativos de la cumbre iberoamericana. «Lo normal es que a esa cumbre se llegue con un presidente y una junta directiva ya elegida», señalan fuentes internas.

Todo apunta a que Garamendi volverá a ser reelegido por los empresarios para un tercer mandato al frente de la CEOE. Las fuentes consultadas aseguran que el vasco tiene ya el apoyo de las once organizaciones más grandes de la patronal, lo que le aporta 346 votos.

Se trata sin duda de Cepyme, que es la organización con más peso en CEOE, ya que cuenta con 83 vocales. Su presidenta, Ángela de Miguel, ganó las elecciones de mayo pasado a Gerardo Cuerva con el apoyo expreso de Garamendi, que no quería a Cuerva al frente de las pequeñas y medianas empresas.

Garamendi cuenta también con el apoyo indiscutible de la territorial de Madrid, CEIM, que preside Miguel Garrido, actual vicepresidente primero de CEOE aupado por el Garamendi en 2022. CEIM tiene un peso de otros 45 vocales, la segunda mayor junto a la de Cataluña, Foment del Treball.

Precisamente, las fuentes consultadas aseguran que en esta ocasión Sánchez Llibre no va a presentar batalla y optará por dar su apoyo a Garamendi. Hace cuatro años impulsó una candidatura alternativa que finalmente consiguió 87 votos, el 14%. No sirvió de nada y Garamendi mantuvo a Sánchez Llibre de vicepresidente, pero fue el único de los nueve de la Junta Directiva que no tenía competencias internas.

De hecho, ya en las elecciones de Cepyme de mayo de 2025, Foment del Treball y Sánchez Llibre apoyaron la candidatura de De Miguel, la que patrocinaba Garamendi.

Valencia, las eléctricas, la construcción o los autónomos de ATA son otras organizaciones de CEOE que están con Garamendi y que le apoyarán para renovar un tercer mandato.