La CEOE cierra filas con Garamendi y acusa a José Manuel de Riva de tratar de desestabilizar el proceso electoral

Los dirigentes de la CEOE han decidido hacer frente a las denuncias de José Manuel de Riva y tratar de desactivar su impacto apenas unas horas después del inicio del proceso electoral de la organización. Según aseguran a OKDIARIO fuentes conocedoras de la reunión celebrada por la Junta Directiva este miércoles, la patronal considera que el empresario, con su denuncia y sus últimas actuaciones, tiene como único objetivo condicionar las elecciones internas.

Las mismas fuentes explican que uno de los mensajes trasladados durante la reunión ha sido que la condición de «informante protegido» concedida por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) no supone que ese organismo haya investigado ni dado por acreditadas las irregularidades denunciadas por De Riva.

A juicio de la dirección de CEOE, y siempre según las fuentes consultadas, se está confundiendo deliberadamente la concesión de esa protección con una validación del contenido de la denuncia, cuando ambos procedimientos son completamente distintos.

Además, la solicitud de protección fue presentada hace meses, mucho antes del actual proceso electoral, y resulta significativo que haya trascendido públicamente precisamente ahora, coincidiendo con la apertura de la campaña para renovar los órganos de gobierno de la Confederación.

Se intenta condicionar el proceso electoral

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, entre los asistentes existe un profundo malestar por la utilización pública de unas actuaciones que, además, tienen carácter confidencial. Durante la Junta, la propia organización ha interpretado que la sucesión de informaciones aparecidas en los últimos días persigue erosionar la imagen de CEOE y generar dudas sobre el desarrollo del proceso electoral.

Tanto la Junta como los adscritos allí presentes han convenido que, desde la Comisión de Régimen Interno, se tiene que defender la transparencia, el desarrollo y la buena imagen de la CEOE a lo largo de todo el proceso electoral. Del mismo modo, se ha asegurado que se adoptarán las medidas que sean necesarias para defender los derechos y la imagen de la patronal.

Según varias fuentes allí presentes, se han producido varias intervenciones en favor de esa transparencia en CEOE, que consideran fundamental. En las mismas, algunas de las grandes organizaciones que han intervenido han lamentado la situación generada y han aprovechado para mostrar su apoyo a la candidatura de Antonio Garamendi, la única oficializada hasta la fecha.

Elecciones el 1 de octubre

La CEOE ya ha puesto fecha a sus próximas elecciones. La organización empresarial celebrará los comicios el 1 de octubre, una cita con la que se activa oficialmente el proceso electoral y que, salvo sorpresa, servirá para la reelección de su actual presidente, Antonio Garamendi, que hasta la fecha es el único candidato oficialmente presentado.

La decisión pone fin a las especulaciones sobre el calendario y permite a la patronal iniciar los plazos estatutarios para la presentación de candidaturas y el desarrollo del proceso interno. A día de hoy, no ha trascendido ninguna alternativa a Garamendi, por lo que el dirigente vasco parte como favorito para renovar su mandato al frente de la principal organización empresarial española.