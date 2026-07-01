Sánchez Llibre apoya a Garamendi para su reelección y señala su buena gestión en la CEOE

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha manifestado este miércoles su apoyo a la reelección de Antonio Garamendi para un tercer mandato al frente de la CEOE al considerar que su trabajo y el de la junta directiva actual ha sido «muy positivo» en los últimos cuatro años.

En declaraciones a la prensa en el marco de la presentación de un informe de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (Sbees) de Foment del Treball, Sánchez Llibre ha subrayado que este último mandato de Garamendi ha sido «complicado y difícil» por la «hostilidad» de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el mundo de la empresa.

«Hemos tenido una parte del Gobierno, y yo diferencio lo que ha sido (Carlos) Cuerpo, el vicepresidente del Gobierno, de lo que ha sido, en este caso, el comportamiento y la hostilidad que hemos recibido por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, con cariño y con respeto, pero que ha planteado un ataque frontal a la empresa y al empresario, a la empresa colectiva», ha indicado el líder de la patronal catalana.

Por este motivo, ha añadido, valora «muy positivamente la labor y el liderazgo» de Antonio Garamendi en la gestión de un mandato que ha sido «muy complicado», por lo que pedirá a la Junta Directiva de la patronal catalana, que se reúne el próximo lunes, el respaldo a un tercer mandato en CEOE del empresario vasco.

De este modo, Foment del Treball apoyará la reelección de Garamendi en las próximas elecciones de la CEOE, que se adelantan al mes de octubre, en lugar de tener lugar en noviembre, como estaba previsto.

«Le vamos a apoyar porque creemos que es buena la continuidad, creemos que ha sido muy buena la gestión y creemos que la CEOE ha creado un grupo, una junta directiva, muy cohesionada, que ha resuelto temas muy difíciles a lo largo de este mandato», señala Sánchez.

«Nos hemos de posicionar con fuerza para poder afrontar el futuro con los mismos éxitos o con más éxitos de los que hemos cosechado», ha defendido el dirigente empresarial catalán.

Esta posición dista de la que mantuvo Foment del Treball hace casi cuatro años, cuando apoyó a la candidata alternativa a Garamendi, Virginia Guinda, en las elecciones de la CEOE de 2022, de las que el empresario vasco resultó vencedor.

Una decisión en manos políticas

En otro orden de cosas, preguntado por la petición del presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, de que se adelanten las elecciones generales en España, Sánchez Llibre ha indicado que, aunque a Foment del Treball le preocupa la polarización de la política española y la incertidumbre que esto provoca en la economía, son los partidos políticos los que deben decidir esta cuestión.

«Nosotros no nos metemos o intentamos no entrometernos en cuestiones que afectan a decisiones de partidos políticos. Yo respeto la decisión y el posicionamiento de CEIM, pero nosotros estamos en otra situación. Es perfectamente compatible», ha zanjado.