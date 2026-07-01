La CEOE ya ha puesto fecha a sus próximas elecciones. La organización empresarial celebrará los comicios el 1 de octubre, una cita con la que se activa oficialmente el proceso electoral y que, salvo sorpresa, servirá para la reelección de su actual presidente, Antonio Garamendi, que hasta la fecha es el único candidato oficialmente presentado.

La decisión pone fin a las especulaciones sobre el calendario y permite a la patronal iniciar los plazos estatutarios para la presentación de candidaturas y el desarrollo del proceso interno. A día de hoy, no ha trascendido ninguna alternativa a Garamendi, por lo que el dirigente vasco parte como favorito para renovar su mandato al frente de la principal organización empresarial española.

La convocatoria llega después de varios meses marcados por distintos episodios internos que habían desviado la atención de la actividad ordinaria de la organización.

Arranca el calendario electoral

La fijación del 1 de octubre como fecha de las elecciones supone el inicio formal del calendario previsto en los estatutos de la CEOE. Durante las próximas semanas se abrirán los plazos para la presentación de candidaturas y se desarrollarán los distintos trámites previos a la votación. Entre ellos, la persentación de los avales necesarios para cada candidatura.

Aunque todavía queda margen para que pueda aparecer algún aspirante, en estos momentos no existe ninguna candidatura alternativa conocida, por lo que todo apunta a que Garamendi afrontará el proceso con el respaldo mayoritario de las organizaciones empresariales integradas en la confederación.

Su eventual reelección le permitiría continuar al frente de la patronal en un momento especialmente relevante para las relaciones entre los empresarios y el Gobierno, con asuntos como la reducción de la jornada laboral, la presión fiscal, la política energética o el desarrollo industrial entre los principales frentes abiertos.

Una etapa marcada por la estabilidad

La convocatoria electoral coincide con un momento en el que la CEOE busca trasladar una imagen de estabilidad institucional tras las controversias internas de los últimos meses. Fuentes conocedoras del funcionamiento de la organización consideran que la fijación de la fecha permite centrar definitivamente la atención en la agenda empresarial y en los retos económicos de los próximos años.

Con el calendario ya definido, el 1 de octubre se convierte en la fecha en la que la patronal renovará su dirección para un nuevo mandato que estará marcado por la negociación con el Ejecutivo, la evolución de la economía española y el creciente protagonismo de la política industrial y de defensa en Europa.