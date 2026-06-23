Garamendi adelanta por sorpresa las elecciones para elegir presidente de la CEOE antes de noviembre

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha activado este martes por sorpresa el proceso electoral interno de la patronal. Ha convocado al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva para el próximo 1 de julio, con el objetivo de fijar la fecha de las elecciones a la presidencia, que previsiblemente se celebrarán entre finales de septiembre y principios de octubre, adelantando así los comicios que por calendario correspondían a noviembre.

La decisión ha sido comunicada de forma extraordinaria a los miembros de la cúpula empresarial. Inicialmente, estas reuniones estaban previstas para mediados de julio, pero Garamendi ha acelerado los tiempos. Según fuentes de la organización, el principal motivo es evitar solapamientos con la cumbre iberoamericana de líderes que se celebrará en Madrid a principios de noviembre. Por ello, se consideró importante intentar que la convocatoria quedara cerrada durante el mes de julio, de manera que las organizaciones dispusieran de margen suficiente para realizar toda la tramitación y los procedimientos necesarios antes de agosto.

Los estatutos de la CEOE exigen un plazo mínimo de tres meses entre la convocatoria y la votación, por lo que cerrar el proceso en julio permite a las organizaciones territoriales y sectoriales realizar toda la tramitación antes del verano.

Se da por hecho que Garamendi, que preside la CEOE desde 2018, se presentará a la reelección. En 2023, el Comité Ejecutivo eliminó el límite de mandatos, lo que le permite optar a continuar al frente de la organización hasta 2030. Por el momento, no se espera una candidatura alternativa fuerte. Aunque en su día sonó el nombre de Gerardo Cuerva como posible rival, las fuentes consultadas consideran esta opción poco probable en la actualidad.

La patronal ha dejado ver en las últimas semanas una postura crítica con el Gobierno, especialmente por cuestiones de corrupción, estabilidad y diálogo social. Precisamente este mismo martes, el presidente de CEIM (patronal madrileña), Miguel Garrido, ha reclamado abiertamente la convocatoria de elecciones generales.

El propio Garamendi elevó recientemente el tono contra el Gobierno y contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En su discurso en la Asamblea anual de la CEOE, Garamendi calificó de «desolador» el panorama en España, donde «quien tiene que tomar las decisiones» está «gestionando el último escándalo» de corrupción «o mirando para otro lado».

Garamendi advirtió que España necesita tomar decisiones urgentemente para mejorar la economía y acabar con el paro. Sin embargo, ha lamentado que «quien tiene que tomar las decisiones, está gestionando el último escándalo». «Se esquiva al Parlamento y vamos tres años sin Presupuestos», insistió en un tono duro.