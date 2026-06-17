Garamendi (CEOE) eleva carga contra el Gobierno: «Quien toma las decisiones está gestionando el último escándalo»

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha elevado el tono contra el Gobierno y contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En su discurso en la Asamblea anual de la CEOE, Garamendi ha calificado de «desolador» el panorama en España, donde «quien tiene que tomar las decisiones» está «gestionando el último escándalo» de corrupción «o mirando para otro lado».

Garamendi ha advertido que España necesita tomar decisiones urgentemente para mejorar la economía y acabar con el paro. Sin embargo, ha lamentado que «quien tiene que tomar las decisiones, está gestionando el último escándalo». «Se esquiva al Parlamento y vamos tres años sin Presupuestos», ha insistido en un tono duro.

Garamendi ha hecho un llamamiento a «volver al orden institucional» en España, donde se «esquiva al Parlamento» y se cumplen «tres años sin presupuestos». «La inestabilidad institucional es el peor escenario para los empresarios», ha señalado Garamendi.

Además de cargar contra la situación actual en España, Garamendi ha elevado aún más el tono contra Yolanda Díaz. El presidente de la patronal ha criticado las «descalificaciones», las «declaraciones altisonantes» y la «inseguridad jurídica» de la gestión de la ministra.

Garamendi ha señalado que desde septiembre de 2022 hasta 2025, la ministra de Trabajo ha aprobado sin contar con los empresarios un total de 61 modificaciones de la reforma laboral que aprobaron sindicatos y patronal en diciembre de 2021.

El presidente de CEOE ha denunciado esta «asfixia normativa» y ha destacado por ejemplo la modificación después de aprobada la reforma laboral de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales, una de las líneas rojas de los empresarios durante la negociación de esa reforma laboral. «¿Habríamos firmado la reforma laboral de haber sabido eso?», se ha preguntado.

Garamendi ha citado también las maniobras de Yolanda Díaz para modificar el reglamento del Estatuto de los Trabajadores para imponer el registro horario, después de perder en el Parlamento su intento de imponer la reducción de la jornada laboral.