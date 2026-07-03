Dónde ver el resultado de Rafa Jódar vs Mochizuki y cómo ver por TV en directo y online gratis el partido de Wimbledon 2026

Rafa Jódar se tendrá que medir a Shintaro Mochizuki en la tercera ronda de Wimbledon 2026 en un choque en el que el de Leganés es el favorito para llevarse la victoria. Pese a ello, el de Leganés va a tener que darlo todo sobre la hierba del All England Club para seguir manteniendo vivo su sueño de conquistar su primer Grand Slam y suceder a Jannik Sinner en el trono, que es el vigente campeón. Te contamos cuándo es el partido, a qué hora empezará y cómo ver por televisión en directo.

Cuándo es el Rafa Jódar – Mochizuki: horario del partido de Wimbledon 2026

Rafa Jódar continúa con paso firme en Wimbledon 2026 y ya se ha plantado en la tercera ronda. Debutó imponiéndose por 6-3, 6-3 y 7-5 a Felix Gill, mientras que en el segundo encuentro pasó de todo. El partido se tuvo que suspender por falta de luz cuando perdía ante Pablo Carreño, pero al día siguiente consiguió remontar al asturiano (3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4). Ahora tendrá que verse las caras ante el japonés Shintaro Mochizuki en el All England Club.

Hay que tener en cuenta que Rafa Jódar continúa siendo una de las mayores revelaciones de este año y hace ya unos meses, en Marruecos, consiguió su primer torneo de categoría 250 de la ATP. Tras caer en semifinales del Trofeo Conde de Godó y en los cuartos de Mutua Madrid Open y de Roland Garros espera poder dar un paso al frente y situarse más cerca del trofeo en Wimbledon 2026, aunque no será nada sencillo.

La organización del torneo programó el Rafa Jódar – Mochizuki correspondiente a la tercera ronda de Wimbledon 2026 para este viernes 3 de julio. Todavía no se ha anunciado el orden de juego, por lo que todavía se desconoce el horario al que comenzará este choque. El de Leganés y el nipón nunca se han visto las caras en el circuito de la ATP, pero el madrileño es claramente favorito.

Dónde ver a Rafa Jódar en Wimbledon 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los encuentros que se jueguen en este tercer Grand Slam del año que se está disputando en la capital de Inglaterra. El Rafa Jódar – Mochizuki de tercera ronda de Wimbledon 2026 se va a poder ver por televisión en directo a través de los canales que tiene este operador, como pueden ser Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Esto quiere decir que el choque que jugará el español no se podrá seguir en abierto ni gratis por la TV en nuestro país.

Todos los seguidores de este deporte que estén vibrando con esta edición de Wimbledon 2026 también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Mochizuki de la tercera ronda del Grand Slam británico mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, pero los clientes de este medio también podrán acceder con un ordenador a su página web para no perderse nada de lo que suceda en Londres.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diariamente sobre todo lo que ocurra en el tercer Grand Slam del año, ya que tenemos a un enviado especial en Inglaterra cubriendo el torneo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Rafa Jódar – Mochizuki de tercera ronda de Wimbledon 2026 y una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde el All England Club.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Mochizuki de Wimbledon 2026

Además, habrá aficionados que no vayan a poder disfrutar por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la tercera ronda de Wimbledon 2026 y deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, RNE, Cope u Onda Cero podrían conectar con el All England Club para contar lo que esté ocurriendo en el Rafa Jódar – Mochizuki.