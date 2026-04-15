Las tecnológicas siguen apostando por desarrollar el mercado de las videollamadas pese a haber dejado atrás el boom de la pandemia. En concreto, fuentes del sector indican que este negocio va a llegar a manejar más de 3.700 millones de dólares (alrededor de 3.133 millones de euros) de cara a 2027. Esto se debe, sobre todo, al incremento de las reuniones híbridas por parte de las empresas, que cada vez incluyen más videoconferencias. Además, las mismas fuentes indican que este mercado «está manteniendo un crecimiento cercano al 10% anual en Europa».

Además del ámbito puramente empresarial, cada vez son más comunes las videoconsultas médicas, especialmente después de la pandemia, momento en el que se comenzaron a popularizar para evitar contagios.

Por ello, las compañías desarrolladoras se han propuesto seguir apostando por estas actividades. Una de las líneas que se han propuesto es la de intentar mejorar la experiencia y la «interacción y capacidad de participación» de los participantes.

«Las organizaciones ya no se conforman con que la conexión funcione, sino que buscan experiencias capaces de reproducir la dinámica natural de una reunión cara a cara», aseguran desde el sector.

Es decir, pese a la popularización de las reuniones híbridas y de su crecimiento en los últimos años, todavía siguen existiendo problemas para aquellos que no se encuentran físicamente en la sala.

El problema de las videollamadas

Por lo tanto, las empresas tecnológicas están enfocándose en el mercado de las videollamadas, particularmente en la experiencia del usuario, que ha permanecido relativamente sin cambios en los últimos años.

Por ejemplo, entre todas esas innovaciones, se encuentra una nueva herramienta elaborada por la tecnológica japonesa Ricoh, que acaba de inventar un «dispositivo todo en uno que combina cámara, micrófono y altavoz en una única unidad diseñada para mejorar la dinámica de las reuniones híbridas».

Según explica la empresa, este nuevo sistema incorpora visión panorámica de 360 grados, que permite visualizar simultáneamente a todos los participantes en la sala y evita que quienes se conectan en remoto pierdan información visual relevante». Su nombre es Ricoh Meeting Hub 360.

«A través de su procesamiento inteligente de imagen, el dispositivo identifica automáticamente a los interlocutores activos y ajusta el encuadre para destacar sus intervenciones, facilitando que expresiones, reacciones y lenguaje corporal se perciban con mayor claridad», afirma.

Silvia Ustarroz, directora de canal de PFU a Ricoh Company en España y Portugal, defiende que «las reuniones híbridas no pueden generar participantes de primera y de segunda». «La experiencia debe ser equitativa para que la conversación funcione», asegura.

Este invento no está tan pensado para las llamadas entre dos personas, sino más bien para las reuniones de empresa, que cada vez usan más modelos híbridos. Una modalidad que, además, permite a los empleados asistir a encuentros cruciales sin necesidad de desplazarse hasta la oficina en la que se realizan.