Te van a quitar la paga: si eres pensionista y tienes pensado viajar tienes que saber esto

En noviembre de 2023, en España había 10,1 millones de pensiones, mostrando un aumento del 1,27% en comparación con el mismo mes de 2022, según datos de la Seguridad Social. En cuanto al gasto, en diciembre, la cifra alcanzó los 12.120,79 millones de euros, reflejando un incremento del 10,76% respecto al mismo mes del año anterior. Entre las pensiones, las de viudedad representan el mayor gasto (2.012,61 millones de euros), seguidas por las de incapacidad permanente (1.056,66 millones), orfandad (163,48 millones) y favor familiar (32,14 millones).

Existen diferentes tipos de pensiones diseñadas para garantizar un ingreso mínimo a quienes han dejado de trabajar, ya sea por edad, incapacidad o viudedad. Las pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente, etc.) se otorgan a quienes han cotizado al sistema durante al menos 15 años. Mientras, las pensiones no contributivas (jubilación, invalidez) están dirigidas a aquellos en situación de necesidad que no han cotizado lo suficiente. Estas personas, que no tienen derecho a una pensión contributiva, reciben esta prestación para cubrir necesidades básicas.

El incremento del 3,8% en las pensiones contributivas para el año 2024 se ha determinado mediante el índice de precios de consumo (IPC) promedio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, conforme a la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, en acuerdo con los interlocutores sociales. Este ajuste cumple con la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, asegurando el poder adquisitivo de los pensionistas según la evolución del IPC.

Con esta subida, la pensión media de jubilación experimenta un aumento de 734 euros anuales o 52 euros mensuales. La pensión media del sistema, que es de 1.200 euros, registrará un incremento de 638 euros al año, equivalente a 46 euros mensuales.

Motivos por los que te pueden quitar la pensión

El Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) ha recordado a los pensionistas la importancia de cumplir con ciertos requisitos para mantener el derecho a recibir pensiones al realizar viajes. El organismo destaca que aquellos que reciben subsidios de paro, pensiones o la Renta Activa de Inserción (RAI) deben residir obligatoriamente en España. De esta manera, si pasan un tiempo prolongado fuera del país, podrían perder la ayuda mensual.

El SEPE distingue entre viajes de menos de 15 días y aquellos más extensos. Para los primeros, solo se requiere informar a la oficina de empleo a la vuelta, mientras que para los segundos, es esencial comunicar con antelación y cumplir con ciertos supuestos para evitar la extinción del derecho a la prestación.

Cuando una persona que está percibiendo una prestación contributiva o un subsidio por desempleo se traslada al extranjero para trabajar durante un año o más, el SEPE indica que dichas prestaciones se extinguen. En el caso de la RAI, la renta se extingue si la persona se traslada al extranjero por seis meses o más. Para salidas de entre 15 y 90 días, las prestaciones se suspenden, siendo obligatoria la comunicación previa al SEPE y su autorización antes de la salida.

Obligaciones que exige la Seguridad Social

Los beneficiarios de prestaciones económicas de la Seguridad Social deben notificar cambios, como variaciones en el domicilio, inicio de actividades laborales, modificaciones en la situación económica o familiar, entre otros, en un plazo de 30 días. Aquellos cuya residencia en España condicione la prestación pueden ser citados a comparecer en las oficinas correspondientes.

La falta de presentación o comparecencia dentro del plazo establecido puede llevar a la suspensión cautelar de la prestación, siendo posible la rehabilitación con retroactividad máxima de 90 días si se presenta la documentación o se comparece después de más de 90 días desde la solicitud o citación.

Los pensionistas que reciban complementos por mínimo y hayan obtenido rendimientos superiores al límite establecido en la LPGE durante el año anterior deben presentar una declaración expresiva de esta situación antes del 1 de marzo de cada año. Además, las entidades gestoras de la Seguridad Social pueden requerir en cualquier momento a estos perceptores declaraciones sobre sus rentas, ingresos y bienes patrimoniales, así como la presentación de declaraciones tributarias.

Derechos de los pensionistas

Los pensionistas de la Seguridad Social tienen derechos que incluyen la percepción mensual de su pensión en la modalidad de pago elegida, con pagos vencidos y dos pagas extra en junio y noviembre. Además, tienen derecho a recibir asistencia sanitaria para ellos y sus beneficiarios, con cobertura médica y farmacéutica, excluyendo los medicamentos que deben abonar los pacientes por ley.

En sus desplazamientos, dentro de España, solo necesitan llevar el DNI y la tarjeta sanitaria; sin embargo, en otros países de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza, se requiere la tarjeta sanitaria europea emitida por el INSS.

También tienen derecho a percibir prestaciones familiares si tienen hijos menores de 18 años, mayores con discapacidad superior al 65% o menores acogidos en acogimiento familiar permanente o preadoptivo. Además, pueden disfrutar de servicios sociales complementarios de la Seguridad Social, solicitar información relevante sobre su condición de pensionista y obtener certificados relacionados, como el importe de su pensión o las retenciones por IRPF.