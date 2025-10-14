La tabla oficial de lo que vas a cobrar por tu pensión en 2026: la subida es oficial

La subida oficial de tu pensión te dejará en shock, ya se sabe qué es lo que vas a cobrar por tu pensión en 2026. Después de trabajar décadas y décadas, llega el momento de saber qué vamos a recuperar este dinero que has ido pagado religiosamente en estos días pasados. Cuando llega el momento de la jubilación, debemos tener la plena seguridad de que estaremos pendientes de un cambio en la manera de conseguir esos euros que pueden convertirse en una auténtica necesidad.

La subida es oficial

Los pensionistas son los más vulnerables, se enfrentan año tras año a una serie de peculiaridades, siempre teniendo algunos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa. Habrá llegado el momento de depender exclusivamente de un estado que debe pagar unas pensiones que, como todo en la vida, va subiendo.

Esta es la tabla oficial de la pensión en 2026

Este año el periodo de cotización pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Cambiando un poco lo que hasta ahora ha sido una realidad, los últimos 15 años acabarán marcando el resto de la jubilación.

Trabajadores en situación de alta o asimilada:

Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.

Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.

Trabajadores en situación de no alta ni asimilada:

Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.

Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

A efectos de acreditar el período mínimo de cotización:

Sólo se computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas a ellas legal o reglamentariamente.

No se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. Los expertos de Bankinter nos explican que: «Las pensiones contributivas en España incrementaron un 2,8% en 2025, en línea con la inflación media anual calculada a partir del IPC. Ver dato de inflación: ¿Cómo cambiaron los precios en noviembre? Este ajuste trata de asegurar que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, tal como establece la Ley 21/2021, fruto de las recomendaciones del Pacto de Toledo».

Siguiendo con la misma explicación: «Desde la aprobación de la Ley 21/2021, la revalorización de las pensiones se basa en el IPC medio interanual. Este sistema garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación. Además, este enfoque forma parte de un esfuerzo más amplio por reforzar la sostenibilidad social y financiera del sistema público de pensiones, consolidando su posición como uno de los más sólidos entre las grandes economías europeas».

Este 2026 el aumento de las pensiones será de un 2,6%, un dinero que se irá sumando a unas pensiones que deben adaptarse a los gastos que tenemos. Todo sube y en especial un precio de servicios y productos que parece imparable.