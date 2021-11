Decathlon ofrece una gran variedad de marcas especializadas en ropa, calzado y equipamiento deportivo, incluidas varias propias que tienen mucho éxito entre el público, así como otras de gran prestigio y trayectoria en el sector. Hoy te mostramos una sudadera de Reebok que está a la venta en Decathlon con un interesante descuento… ¡querrás llevártela a casa!.

Decathlon parece que tira la casa por la ventana últimamente, con grandes descuentos que han llegado incluso al 70% en algunos artículos. Sin duda merece la pena pasarse con frecuencia por su página web o una de sus tiendas para conocer de primera mano los descuentos y comprobar si te interesa alguno, que seguro que sí ya que tiene cosas que te vendrán muy bien en muchos momentos.

¿Qué marca es Reebok?

Reebok es una marca estadounidense especializada en ropa, calzado y accesorios deportivos que tiene un gran prestigio en el sector, siendo una de las más vendidas en las últimas décadas. Fundada en el año 1895 con el nombre de Mercury Sports, en el año 1960 adoptó su nombre actual, que proviene de la palabra afrikáans rhebok, que es un tipo de antílope africano.

Aunque no tiene unos datos de ventas tan grandes como los de Adidas o Nike, las dos grandes reinas del mercado deportivo, Reebok es una de las serias candidatas a completar ese podium gracias a tantos años de calidad y buen trabajo.

La sudadera de Reebok que Decathlon ha rebajado

Se trata de la Sudadera mujer Reebok Identity Logo Fleece, que de un precio original de 55,99€ está ahora a 49,99€ gracias al 10% que Decathlon ha aplicado… ¡está volando de las tiendas!. La sudadera, que la puedes comprar tanto en las tiendas físicas como en la tienda online, es en color negro y tiene el logo de la marca en grande en color blanco, a la altura del pecho.

Con un diseño claramente deportivo, podrás ponértela también cuando busques un look casual, no es necesario que sea para salir a hacer deporte o ejercicio, te encantará incluso para estar en casa viendo la tele durante el frío invierno. Esta sudadera de Reebok está fabricada en un tejido polar que te proporcionará calor para que las bajas temperaturas no te afecten, o que al menos lo hagan mínimamente.

El tejido utilizado es el algodón, que se cultiva de manera sostenible para reducir el impacto medioambiental en la producción de las diferentes prendas, como es el caso de esta sudadera.