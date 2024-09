Sólo necesitan 2 requisitos: abierto el plazo para pedir la ayuda de 500 euros al mes

El Servicio Público de Empleo Estatal pone en disposición de los ciudadanos un gran número de ayudas con el objetivo de facilitar la incorporación al mercado laboral y también de alejar a cientos de personas de una situación de vulnerabilidad. Cientos de miles de españoles han agotado el subsidio por desempleo y por ello se agarran a las prestaciones que ofrece la Administración. Consulta aquí los requisitos que tienes que cumplir para acceder a la ayuda de 500 euros al mes que ofrece el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Los datos del empleo del pasado mes de agosto han sido un serio aviso de lo que puede ocurrir de aquí a Navidad en lo que respecta a la economía española. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmó el pasado martes que la Seguridad Social perdió 193.704 afiliados en agosto, mientras que el paro subió en 21.884 personas, hasta los 2,57 millones, muchos de los cuales han agotado su subsidio por desempleo y se aprovecha de muchas de las ayudas que ofrece el SEPE. Estos han sido los peores datos en un mes de agosto desde la pandemia.

Dentro de los colectivos que han sido olvidados en España en los últimos año está el de las amas de casa, que son las personas que se han entregado al hogar durante años y que cuando se acercan a la edad de jubilación están ante una difícil tesitura: no tienen los años cotizados suficientes. Esto hace imposible que puedan llegar a una prestación contributiva y por ello el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ofrece una ayuda para que este grupo pueda disponer de una pequeña pensión de forma indefinida.

Los requisitos para la ayuda de 500 euros al mes

El Imserso, además de organizar viajes a un módico precio para las personas jubiladas, también ofrece varias ayudas a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. En concreto, las amas de casa que no hayan cotizado u mínimo de años a la Seguridad Social pueden tener acceso a una pensión no contributiva de jubilación.

Esta y según informa el Imserso a través de su página web, «asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva».

De esta manera, los requisitos para que este grupo de personas puedan tener derecho a una prestación no contributiva, además de tener más de 65 años, tiene que ver con la obligatoriedad de vivir sobre territorio español y carecer de ingresos suficientes. De esta forma, las premisas que hay que cumplir para poder acceder a esta prestación de jubilación son las siguientes:

Edad: tener sesenta y cinco o más años.

tener sesenta y cinco o más años. Residencia: residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Carecer de ingresos suficientes: Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2024, sean inferiores a 7.250,60 € anuales.

Por lo que respecta a la cuantía de la pensión, esta será de 7.250,60 euros al año que equivale a una cantidad de 517,90 euros al mes. Esta prestación puede ser mayor en caso del núcleo familiar en el que esté la persona beneficiaria. Por ejemplo, en caso de ser dos personas en casa recibirá una cantidad de 12.326,02 euros anuales y si el número de convivientes es de tres puede subir hasta 17.401, 44. Esta prestación no contributiva para las amas de casa puede ir hasta los 56.192,15 euro anuales en caso de tener a cuatro personas, si entre las que convive se encuentra algún pariente consanguíneo de primer grado.

Estas cantidades también irán en relación a la cantidad de ingresos anuales que pueda demostrar la persona beneficiaria de esta prestación no contributiva que hará la jubilación más fácil a las amas de casa que han trabajado durante toda su vida por y para su familia y que no tienen derecho a una prestación contributiva porque no cumplen con una cotización mínima.