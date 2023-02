Sólo este grupo de españoles podrán solicitar esta ayuda de 500 euros

Con la entrada en vigor del decreto aprobado por el Gobierno, las empleadas de hogar ya pueden cotizar y acceder a la ayuda de 500 euros. Según cálculos del Ministerio de Empleo, 373.000 trabajadoras domésticas inscritas en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social se verán beneficiadas.

Con la nueva normativa, es obligatorio que las empleadas coticen al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por desempleo. Cabe señalar que estas cotizaciones tendrán una bonificación del 80% para los empleadores.

Del mismo modo que los trabajadores por cuenta ajena, para poder acceder a la prestación contributiva por desempleo, tendrán que haber cotizado durante al menos 360 días en los seis años anteriores. Es importante resaltar que las cotizaciones empezaron a tenerse en cuenta cuando entró en vigor el decreto, el 1 de octubre de 2022.

«La presente norma tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones justificadas, sino que además sitúan a este colectivo de personas trabajadoras en una situación de desventaja particular y que, por tanto, pueden resultar discriminatorias», especifica el Real Decreto-ley 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

Ayuda de 500 euros para las amas de casa



Una vez agotada la prestación por desempleo, las amas de casa pueden pedir tres ayudas de carácter ordinario, cuyo importe es de 480 euros mensuales, correspondientes al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para poder acceder a estas ayudas, los solicitantes deberán tener una renta inferior al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI).

Ayuda familiar : está dirigida a aquellas personas que, tal y como su propio nombre indica, tengan responsabilidades familiares. Esta ayuda tiene una duración de seis meses prorrogables por periodos semestrales, según la duración de la prestación por desempleo que haya agotado y la edad.

: está dirigida a aquellas personas que, tal y como su propio nombre indica, tengan responsabilidades familiares. Esta ayuda tiene una duración de seis meses prorrogables por periodos semestrales, según la duración de la prestación por desempleo que haya agotado y la edad. Subsidio para mayores de 45 años : las amas de casa mayores de 45 años y que no tengan cargas familiares pueden acceder a una ayuda durante un periodo máximo de seis meses.

: las amas de casa mayores de 45 años y que no tengan cargas familiares pueden acceder a una ayuda durante un periodo máximo de seis meses. Subsidio para mayores de 52 años: para solicitar esta ayuda, uno de los requisitos es el de haber cotizado por jubilación en la Seguridad Social durante al menos 15 años y por desempleo un mínimo de 6 años.

Por último, cabe señalar que la base de cotización por jubilación será del 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.