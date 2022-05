El snack más sano y rico que no podrás parar de comer es de Aldi

Si estás buscando un snack que te permita ‘matar el gusanillo’ entre horas, no tienes porqué tomar algo que sea muy calórico o pasar hambre comiendo algo que sabes que no te va a saciar. En Aldi tienen muchas soluciones que incluso podemos utilizar para la elaboración de recetas más allá de saborearla cuando nos apetezca. Descubre a continuación, el snack más sano y rico que no podrás parar de comer y que tenéis ahora de oferta en Aldi.

La crema ecológica que arrasa en Aldi

Todos llevamos un ritmo de vida en el que de vez en cuando necesitamos parar, tomar un respiro y «picar» algo que nos permita aguantar hasta la hora de la comida o de la cena. Los frutos secos pueden ser una buena opción, pero si deseas probar algo distinto, una de las recientes ofertas de Aldi sea lo que estás buscando.

Se trata de la crema de anacardos ecológica de la marca Gutbio, que es la marca de productos ecológicos que podemos encontrar en los supermercados Aldi y que todo el mundo resalta por su calidad y sus buenos precios. Una crema a partir de anarcados, uno de los mejores frutos secos, para una dieta sana y equilibrada que ha sido elaborada además si azúcares añadidos y sin gluten. Se vende en un tarro de 175 gramos y está de oferta a 4.49 euros.

Para los que no sepáis qué es exactamente la crema de anacardos, os diremos que puede resultar una buena alternativa sin lácteos a otras cremas. Se hace remojando y luego mezclando anacardos crudos con agua hasta que queda suave. Se puede usar para untar directamente sobre una tostada o tomar una cucharada si deseas tomar algo jugoso entre horas, pero lo cierto es que podemos usarla también para multitud de recetas.

De hecho, la crema de anarcados suele utilizarse mucho para agregar cremosidad a pastas y sopas , hacer ganache o relleno para postres o como una base espesa y cremosa para aderezos para ensaladas o también se puede añadir a un poco de avena para tomar una cena ligera durante la noche . Y cuando se agrega suficiente agua y se cuela, se puede agregar a las bebidas.

Ya ves que esta crema que está arrasando actualmente tiene muchos usos al margen de ser una crema que los clientes de Aldi compran como snack, pero lo cierto es que basta probar una sola cucharada como os hemos sugerido para descubrir lo deliciosa que está. ¡Seguro que querrás repetir!.