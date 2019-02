La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció este martes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está negociando con los sindicatos una oferta pública de empleo para 2019, para dar “seguridad” a los opositores y “garantía” de que los servicios públicos van a seguir funcionando. Sin embargo, fuentes de CSIF han confirmado a OKDIARIO no sólo que aún no se han sentado, sino que apenas tienen una propuesta.

Batet dejó claro entonces que ésta convocatoria de empleo, cuyo número de plazas no está decidido, responde a un compromiso adquirido por el Gobierno con los sindicatos y que no va a “dejarla para después de las elecciones”. “La cifra no la puedo adelantar porque estamos trabajando en ella, viendo todos los sectores y las necesidades” con el objetivo de “reforzar especialmente” aquellos que tengan “poco personal”, ha explicado la ministra.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, reclama sin embargo al Ejecutivo de Sánchez que convoque, al menos, 17.500 plazas en la función pública en 2019. Una cifra que se dispara si incluye las peticiones de funcionarios que se van a jubilar, puesto que asciende a 31.800 futuras vacantes. De este modo, la oferta conjunta supera las 49.000 plazas en el medio plazo, lo que sería una cifra histórica de contratación en las Administraciones Públicas.

En un comunicado, CSIF ha asegurado que es preciso reforzar las instituciones penitenciarias con 1.500 plazas y ha recordado que la Seguridad Social y Servicios de Empleo Público y la Agencia Tributaria tienen un déficit de 5.000 plazas y de 4.000 plazas, respectivamente.

Pero lo cierto es que, por el momento, esto no es más que papel mojado, porque, pese a que Batet ha anunciado que el Gobierno ya estaba negociando con los sindicatos, lo cierto es que el principal sindicato en las Administraciones Públicas desmiente tal cosa.