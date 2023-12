¿Sin espacio en tu casa? Ikea tiene la solución a tus problemas

Si vives en una casa pequeña o tienes muchos invitados esta Navidad, sabes lo difícil que es encontrar espacio para todos. A veces, parece que no hay suficiente sitio para sentarse, comer o relajarse. Pero no te preocupes, porque Ikea tiene la solución a tus problemas: las sillas plegables.

¿Sin espacio en tu casa? Ikea tiene la solución

En estas fechas festivas, donde la reunión con amigos y familiares es casi obligatoria, es común que nos enfrentemos al dilema del espacio en casa. Si bien es maravilloso tener invitados, el desafío reside en encontrar asientos adicionales que no ocupen demasiado espacio cuando no se utilizan. ¡Pero no te preocupes! Ikea tiene la solución perfecta para ti. Presentamos una selección de sillas plegables que no solo son prácticas sino también elegantes, ideales para recibir a tus invitados con comodidad. Descubre cómo estos modelos pueden convertirse en tus aliados para optimizar el espacio en tu hogar.

Piensa que nunca está de más tener unas sillas plegables y en Ikea se encuentran las mejores. Esta es una opción práctica, cómoda y económica para aprovechar al máximo el espacio de tu hogar. Se pueden guardar fácilmente cuando no se usan, colgándolas en la pared o en un armario. Además, son ligeras y fáciles de transportar, por lo que puedes sacarlas y desplegarlas en cualquier momento.

Y entre los modelos de Ikea podemos encontrar una gran variedad para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo y necesidades. Aquí te presentamos las que más se venden estos días previos a la Navidad.

Silla plegable Gunde

La silla GUNDE de Ikea es la opción ideal para aquellos que buscan versatilidad y practicidad. Esta silla plegable, disponible en blanco y en color negro, no solo es fácil de almacenar, sino que también se puede colgar en la pared, liberando espacio valioso cuando no está en uso. Aunque es ligera, esta silla resistente puede soportar hasta 100 kg, garantizando la seguridad de tus invitados. Además, su asa integrada facilita el transporte y su bloqueo al abrirse evita cierres accidentales. La estructura de acero galvanizado y el asiento de plástico de polipropileno aseguran durabilidad y fácil mantenimiento. Su precio es de 9,99 euros.

Silla plegable Nisse

La silla NISSE destaca por su ligereza y facilidad para sacar y desplegar cuando llegan invitados. Su diseño ergonómico ofrece comodidad, haciendo que tus visitas se sientan bienvenidas y relajadas. Al igual que la GUNDE, esta silla se pliega fácilmente y se puede colgar en la pared, optimizando el espacio cuando no está en uso. Fabricada con acero recubierto de epoxi en polvo y plástico de polipropileno, la NISSE es fácil de limpiar y mantener en perfecto estado. Se vende tanto en color blanco como en negro y el precio es de 15 euros.

Silla plegable FRÖSVI

La FRÖSVI es la opción perfecta para aquellos que buscan funcionalidad y estilo. Disponible en varios colores, incluyendo blanco, haya, marrón y negro, esta silla es ideal para crear un rincón acogedor en el desayunador o para proporcionar asientos adicionales durante las celebraciones navideñas. Su agujero en el respaldo permite colgarla en la pared, optimizando aún más el espacio cuando no está en uso. La FRÖSVI viene premontada, lo que facilita su uso inmediato. Fabricada con haya maciza, adhesivo y barniz acrílico incoloro, esta silla es duradera y fácil de mantener. Su precio es de 19,99 euros.

Silla Interior/ Exterior TORPARÖ

Para aquellos que buscan soluciones tanto para interiores como exteriores, la silla TORPARÖ es la elección perfecta. Su diseño plegable y premontado la convierten en una opción conveniente para balcones y espacios pequeños. Fabricada con acero recubierto de poliéster en polvo y plástico de polipropileno, esta silla es duradera y resistente a las inclemencias del tiempo. Con un mantenimiento mínimo, esta silla es una inversión práctica para aquellos que desean optimizar el espacio tanto en interiores como en exteriores. Su precio es de 20 euros.

Como ves, Ikea ofrece una gama de sillas plegables que no solo son funcionales sino también estilizadas, perfectas para recibir a tus invitados durante las festividades. Estas opciones no solo proporcionan asientos adicionales, sino que también se pliegan de manera inteligente, ocupando un espacio mínimo cuando no están en uso.