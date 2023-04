Sin cita: el trucazo para acceder a la Seguridad Social rápidamente

Para realizar cualquier tipo de trámite en la Seguridad Social es indispensable pedir cita previa. Sin embargo, obtenerla es una misión prácticamente imposible, ya sea por teléfono o por Internet. El sistema informa que no hay turnos obligatorios, y dado que la cita previa es obligatoria para acudir a la sede de la Seguridad Social y realizar el trámite, las personas interesadas se encuentran en un bucle sin salida.

Tal es la desesperación de los ciudadanos que ha surgido un «negocio» de venta de citas en la Seguridad Social. Son personas que se ofrecen a través de Internet para conseguir una cita no solo en la Seguridad Social, sino también en la Oficina de Extranjería o en la Agencia Tributaria.

‘La Gaceta de Salamanca’ se ha hecho eco de este negocio, y esta es la conversación que ha mantenido con un particular: «Vale, lo puedo intentar. Me envías por whatsapp los datos que necesito para solicitar la cita en la Seguridad Social. Me das una semana para conseguirla y te llamo en cuanto la tenga. Una vez confirmada, me haces un Bizum. No cobro por adelantado. Si no lo consigo, yo te aviso. Últimamente es muy difícil, pero si le echas ganas y estás todo el rato intentándolo al final se logra». El precio oscila entre los 2 y los 25 euros.

¿Cómo pedir cita previa en la Seguridad Social?

El abogado Diego Gómez, en una entrevista en el programa ‘La Tarde’, de la COPE, asegura que los ciudadanos pueden acceder a la Seguridad Social sin cita previa. Y es que, si tratan de impedirlo, iría en contra de la Constitución.

Según el experto, es «ilegal que la única vía para acceder a la administración presencialmente sea con cita previa». La Constitución determina que la administración debe atender cualquier solicitud de los ciudadanos que exijan atención presencial para el trámite que necesitan realizar.

Por lo tanto, dado que la Seguridad Social está incumpliendo lo establecido en la Constitución, el abogado recomienda acudir a la sede y “presentar una reclamación para que tengan por escrito una exigencia de eliminación de la cita previa, que es ilegal”.

Por su parte, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el programa ‘Un café con Susanna’ de Antena 3, ha analizado las quejas de los ciudadanos: «Un 20% de las atenciones no son con cita, son de personas que van allí. Otra cosa es que uno mucho antes quiera conocer su situación de pensión. Hemos tenido un problema de picaresca con las citas y se han detectado cuáles son los robots que hacen esto y han bloqueado esas IP».