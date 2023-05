Si tu tren ha llegado tarde, te deben dinero: así puedes solicitar la indemnización

Viajar el tren tiene sus inconvenientes, quizás has llegado tarde ante una incidencia que nadie esperada, en ese caso quizás puedas solicitar una indemnización. Los retrasos en el tren, un medio de transporte que, en general, suele ser bastante puntual, es algo que pueden pasar. Aunque no es lo habitual o no debería, como usuarios, tenemos derecho a una indemnización por los inconvenientes que este hecho nos ha causado. Llegar tarde al trabajo o a una cita, por culpa del tren, tiene sus consecuencias que quizás no conozcas.

Te deben dinero si ha llegado tarde el tren, así solicitarás la indemnización

Llegar tarde por culpa del tren nos da derecho a solicitar una indemnización. Merece la pena intentar conseguirla, algo que nos deben dar, siempre y cuando haya pasado un tiempo determinado. El tiempo es el que marca el dinero del billete que recibiremos en un trayecto que ha sido accidentado, las incidencias de la compañía las pagan cientos de personas que viajan en un mismo tren que no llega a la hora.

Si tu tren se ha retrasado una hora o más, tienes derecho a recuperar el 50% del importe del billete que has pagado. Este dinero aumenta con el tiempo, a partir de los 90 minutos ya se cobra el 100% de lo que hemos pagado para entrar en ese tren.

Pasos para solicitar la indemnización si tu tren ha llegado tarde

En el caso de que tu tren haya llegado tarde, deberás empezar a prepararte para solicitar la indemnización que puedes pedir de forma telemática. No tendrás que desplazarte a ninguna oficina.

Empieza entrando a la página web de la compañía. Podrás ver como han habilitado una pestaña solo para indemnizaciones.

Le daremos clic a esta opción. Nos saldrá un formulario que deberemos rellenar, en él aparecerá algunos elementos que debemos facilitar a la compañía.

Nos pedirán datos del billete como por ejemplo el número, la estación de destino y la de origen. De esta manera la compañía podrá comprobar qué ha pasado y pondrá remedio a una situación que podría repetirse si no se pone fin a la avería o problema.

Automáticamente sabremos la cantidad que nos corresponde y saldrá la solicitud realizada. Solo tendremos que esperar el abono del dinero que se producirá en los próximos días posteriores a la solicitud.