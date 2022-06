¿Será el fútbol suficiente reclamo para levantar la caída de clientes de TV de las grandes operadoras?

Hace ya cuatro años que Vodafone decidió dejar de ofrecer el fútbol a sus clientes de televisión de pago porque no le resultaba rentable por su alto coste. Desde entonces han corrido ríos de tinta sobre ese controvertido viraje en su estrategia, al que muchos expertos del sector atribuyen el descenso a los infiernos de la operadora británica en el mercado español, donde ha cedido cuota hasta quedar relegado a la tercera posición.

Detrás de esa medida estuvo Antonio Coimbra, entonces consejero delegado de Vodafone España. Se entendía en la empresa que el fútbol era un engañabobos, un negocio caro donde no se sacaba dinero porque pocos se atrevían a repercutir el valor que tiene en el precio que pagaban los abonados. Echando cálculos, se optó por perder clientes pero también por ahorrarse los 300 millones de euros que le costaba a la compañía al año emitir este contenido considerado premium.

Esas cuentas van a seguir haciéndose en el sector durante la próxima temporada con el fin de dilucidar si es posible reponerse a la caída de clientes de televisión de pago. Las tres grandes operadoras, en concreto, han visto como 341.000 abonados han dejado de contratar este servicio en su último ejercicio fiscal. Y dos de ellas, Telefónica y Orange, siguen ofreciendo fútbol. El actual entorno de inflación disparada también tiene mucho que ver en ello, ya que, sin duda, las familias que están económicamente asfixiadas renuncian a pagar por el fútbol porque primero es comer y pagar las facturas, explican algunas fuentes del sector.

En otras palabras: el interés por el fútbol es innegable, es el deporte rey en este país, pero al final todo depende del precio. Sólo hay que pararse a pensar en la de veces que familiares y amigos mencionan estos días en sus conversaciones con sobrecogimiento que el litro de gasolina va a subir a 3 euros este verano.

Difícil equilibrio

Las operadoras se enfrentan así a una papeleta complicada, pese a que su apuesta por el fútbol es clara. Telefónica tiene el 100% de los derechos de los encuentros de La Liga, mientras que Orange ha dicho públicamente que acudirá al mercado mayorista para adquirir el 55% de los partidos en manos del gigante de las telecomunicaciones español. Además, según ha podido saber OKDIARIO, se encuentra en el sprint final de las negociaciones con la plataforma de streaming Dazn para comprar su 45% y así contar con todo el fútbol para el 12 de agosto, cuando comienza la liga.

«Este año Telefónica y Orange podrían sufrir una fuga de clientes. Si en sus previsiones no han descontado los clientes que no van a poder pagar esto, a lo mejor se llevan una sorpresa», comentan fuentes del sector.

Orange, en particular, vive una tesitura especialmente delicada, apuntan. Su base de clientes de televisión ronda los 700.000, pero la mayoría de ellos están vinculados al fútbol. Eso significa que si, ante el elevado coste que supone hacerse con sus derechos de emisión, renunciaran a ofrecerlo a sus abonados como hizo Vodafone, habría una estampida de abonados hacia Movistar y Dazn, según fuentes del sector.

«Si dejan el fútbol, apaga y vámonos, se les marcharía el 70% de ellos», sostienen. «En el momento que lo haga, Dazn y Movistar le van a caer encima de todos esos clientes convergentes que tiene de fútbol y se los van a robar todos al día siguiente. Se quedaría con 100.000 o 200.000 clientes de televisión como mucho, siendo positivos», aseveran. Nada que ver con el caso de Vodafone, que cuando se retiró de la guerra del fútbol, los clientes que tenían contratado este deporte suponían apenas el 17% de todos los abonados de su televisión de pago.

La operadora francesa está «atada de pies y manos», añaden, porque ni puede abandonar el fútbol ni este, por ahora, le está permitiendo frenar la caída de los usuarios de su televisión. «La decisión del fútbol no es fácil para [el consejero delegado de Orange España, Jean François] Fallacher. Aunque él, en su fuero interno, estaría deseando deshacerse del fútbol, sabe que es una decisión que tiene un coste comercial y un impacto en la cuenta de resultados gigantesco», señalan.

Fallacher, consciente de que no es viable pagar una suma excesiva a Dazn por sus partidos, ya dijo en abril que no sería un drama si no hay acuerdo. Sin embargo, otras fuentes del sector destacan que «el que quiere ver fútbol lo quiere ver todo, no quedarse a medias» porque «la gente es muy forofa», así que contar sólo con los partidos de Movistar podría no ser suficiente. «Orange tiene que ir a por ello porque si no, la fuga de clientes sería grande», ya que, además, contratarán la fibra y el móvil de Telefónica, advierten.

Low cost

Pero es que ni cubriéndose así las espaldas Orange tiene garantizado recuperar los clientes de fútbol que ha perdido -y tampoco Telefónica- porque los efectos de la inflación seguirán pesando. «Cada vez somos más sensibles al precio, cada vez miramos más lo que cuesta todo, comparamos más. Si hay ofertas de fibra y de móvil más baratas y luego puedes contratar otras cosas aparte, haces la cuenta y te ahorras x al mes», comentan otras fuentes del sector.

Es decir, ante el empobrecimiento que está causando la inflación, habrá familias que no tengan más remedio que optar por el low cost en telefonía e internet y conformarse con sólo los cinco partidos semanales de Dazn y renunciar a la otra mitad -o verlos en el bar-. Para hacerse una idea, Dazn cuesta en Italia con toda la Serie A o en Alemania con toda la Bundesliga en torno a 30 euros.

Las operadoras, pues, tienen una patata muy caliente con el fútbol, que es caro y obliga a sopesar bien si se puede rentabilizar o no. Eso se dirimirá con la vuelta al cole, en la que todas las telecos se juegan el año, ya que es cuando los clientes contratan servicios de televisión, de fútbol y se producen las grandes altas en el mercado convergente ante la avalancha de promociones, ofertas y descuentos.