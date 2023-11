El SEPE tiene nuevas ayudas y los requisitos son claros: tener más de 55 años y el paro agotado

¿Tienes 55 años o más y has agotado la prestación por desempleo? El Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con distintas ayudas económicas para los ciudadanos que se encuentren en esta situación.

Subsidio por desempleo con cargas familiares

Esta está dirigida a personas que cuentan con cónyuge e hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad a su cargo. El periodo inicial es de seis meses, prorrogables en intervalos semestrales. Las ampliaciones dependen del tiempo que se haya estado cobrando el paro, así como de la edad del beneficiario:

Menores de 45 años con 4 meses de paro :18 meses.

:18 meses. Menores de 45 años con 6 meses de paro : 24 meses.

: 24 meses. Mayores de 45 años con 4 meses de paro : 24 meses.

: 24 meses. Mayores de 45 años con 6 meses de paro: 30 meses.

Ayuda para mayores de 45 años sin cargas familiares

Esta prestación se dirige principalmente a personas mayores de 45 años que se encuentran desempleadas y han agotado su periodo de prestación por desempleo. Tiene una duración de seis meses

Renta Activa de Inserción (RAI)

Este subsidio está destinado a personas sin trabajo que ya no reciben la prestación por desempleo, así como a aquellos desempleados de larga duración que tienen más de 45 años. Además, también pueden acceder a esta ayuda las personas con discapacidad, emigrantes que han retornado y víctimas de violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual. El SEPE concede la RAI por un período de 11 meses.

Subsidio para mayores de 52 años

Las personas mayores de 52 años tienen la posibilidad de acceder a este subsidio, cuya cuantía es de 480 euros mensuales. Cabe señalar que esta ayuda no es universal y se puede perder si se supera el umbral de rentas equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La duración de este subsidio se extiende hasta alcanzar la edad de jubilación, fijada en los 66 años y 4 meses este 2023.

Subsidio extraordinario por desempleo

El subsidio extraordinario por desempleo está diseñado para aquellas personas que no tienen derecho a protección por desempleo a nivel contributivo o asistencial y que aún no han alcanzado la edad de jubilación. Es importante destacar que aquellas personas que hayan recibido previamente beneficios del Programa de Activación para el Empleo (PAE) no podrán solicitar este subsidio. La duración de esta ayuda es de 180 días.

Para presentar la solicitud para alguna de estas ayudas, se puede hacer a través de la sede electrónica del SEPE o de forma presencial en la oficina de prestaciones. Es necesario coger cita previa.