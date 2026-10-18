La Seguridad Social lo ha confirmado y no hay duda: los pensionistas que no van a cobrar la ‘paga extra’ de las pensiones en noviembre de 2026

Se acerca noviembre y millones de pensionistas saben que este es el mes en el que les llegará la llamada «paga extra» de la pensión. Un ingreso mayor que muchos esperan con ganas teniendo en cuenta los gastos que se afrontan poco después durante la época navideña pero que en realidad, no se cobra siempre del mismo modo, por lo que existen pensionistas que no ven esa paga en su cuenta como los demás, aunque eso no signifique que no la reciban.

Lo de la paga extra de la pensión es algo que se da todos los años cada junio y cada noviembre y que provoca en algunos casos confusión. Especialmente entre aquellos que se han jubilado hace poco y de repente se dan cuenta que ellos no tienen esa paga, aunque no sea así del todo. La explicación la tenemos en el artículo 46 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que fija cuántas pagas corresponden a cada tipo de pensión. Por este motivo, es importante saber qué dice esa norma, quiénes quedan fuera de la extra de noviembre y por qué, qué otras prestaciones se pagan en doce meses y cuándo debe llegar el dinero a la cuenta.

Los pensionistas que no van a cobrar la ‘paga extra’ de las pensiones en noviembre de 2026

El artículo 46 distingue dos grandes situaciones. Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes, de cualquiera de los regímenes del sistema, se abonan en catorce pagas: una por cada mes del año y dos extraordinarias que se devengan en junio y noviembre. Y en este tipo de pensiones, tenemos las de jubilación, la incapacidad permanente por enfermedad común o accidente no laboral, la viudedad, la orfandad y las prestaciones a favor de familiares. El segundo apartado del mismo precepto aplica idéntico régimen a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, de modo que la cuantía anual se divide entre catorce y no entre doce.

El ejemplo más claro es el de la pensión no contributiva de 2026, que asciende a 8.803,20 euros al año y se traduce en 628,80 euros mensuales precisamente porque el cálculo se hace sobre catorce pagas. Lo mismo ocurre con el complemento a mínimos, que sigue la suerte de la pensión a la que acompaña: la jubilación mínima de una persona sola, 13.106,80 euros anuales según los datos de la fuente consultada, equivale a 936,20 euros al mes repartidos en catorce mensualidades. Por tanto, la regla general es la de las catorce pagas, y las excepciones son las que conviene conocer.

Pero luego quedan fuera de la paga extraordinaria separada los pensionistas cuya prestación deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En esos casos las dos pagas de junio y noviembre no desaparecen sino que en realidad, están prorrateadas dentro de las doce mensualidades ordinarias, es decir, que cada mes ya incluye una parte de ellas. No se pierde dinero, sino que se cobra de otra forma, con el mismo importe anual repartido de manera distinta a lo largo del calendario.

La lógica tiene sentido si se observa cómo se calcula la pensión. En las contingencias profesionales, la base reguladora se obtiene a partir del salario real anual, que ya incluye las pagas extraordinarias que el trabajador percibía. La mensualidad ordinaria contiene por tanto esa parte, y sumar además dos pagas más supondría cobrarlas dos veces. El efecto práctico es que, en junio y en noviembre, estos pensionistas ven en su cuenta el mismo ingreso que en mayo o en octubre, algo que sorprende a quienes esperaban un pago superior pero que responde al diseño de la norma y no a un fallo.

Otras prestaciones que también se cobran en doce meses

Más allá de las pensiones contributivas, por norma general las ayudas se abonan en doce pagas. El Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, ofrece 733,60 euros mensuales a un beneficiario individual, una cantidad que equivale a los mismos 8.803,20 euros anuales de la pensión no contributiva, pero repartidos entre doce meses en lugar de catorce. Lo mismo sucede con los subsidios del SEPE, como el de mayores de 52 años, que paga 480 euros al mes durante doce meses, y con las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia, que también son mensuales y no incluyen extras.

Cuándo llega el dinero a la cuenta

Con paga extra o sin ella, la fecha de cobro está regulada. El artículo 24.2 del Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, obliga a que el importe esté disponible en la cuenta del pensionista entre el primer día hábil del mes y, como máximo, el cuarto día natural. Pero también sabemos que muchos bancos, por no decir todos, adelantan el ingreso de la pensión (y de la paga extra) al día 24 o 25 del mes anterior.

De este modo, justo cuando noviembre comience a encarar su recta final, cerca de trece millones de personas que cobran una pensión contributiva, recibirán su paga extra. En cambio, los pensionistas de incapacidad permanente derivada de contingencia profesional verán ese mes el mismo importe de siempre, porque su extra ya la han ido cobrando, repartida, mes a mes.