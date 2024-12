La Ley de Vivienda ya se ha empezado a aplicar en algunas comunidades autónomas como es el ejemplo de Cataluña. En el caso de Barcelona ya se empiezan a ver las primeras complicaciones de esta medida. Una de las causas es que prácticamente en la ciudad de Barcelona han desaparecido los alquileres de larga estancia y se han sustituido por los turísticos o temporales, como consecuencia de la inseguridad jurídica. Desde el sector inmobiliario hay muchas voces en contra de la Ley de Vivienda que consideran que lo que ha hecho es «cargarse el mercado del alquiler».

Como ha explicado a OKDIARIO Ricardo Gulias, CEO de RN Tu Solución Hipotecaria: «La Ley de Vivienda lo que ha hecho es entorpecer el mercado del alquiler. Bueno, se lo ha cargado directamente. Hoy en día es imposible encontrar una vivienda a un precio decente, y además es muy difícil encontrarlo a un precio indecente. Se lo han cargado por varias variables como la limitación de precios y la desprotección del propietario».

«El propietario está totalmente desprotegido ante un impago, ya que no sólo conlleva el dinero. Cuando tienes una vivienda alquilada y no te pagan, el daño también es psicológico. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de propietarios que alquilan no son grandes fondos, son familias que tienen una vivienda a lo mejor heredada y que la alquilan o que se atrevieron a invertir», defiende.

Falta de vivienda de segunda mano

«Cada vez hay más gente comprando vivienda. El 2023 fue uno de los mejores años a nivel de venta de viviendas de los últimos 15 años. Y este 2024, que los tipos están en descenso, con el problema de que no hay vivienda de alquiler… Pues hay más gente queriendo comprar, lo que supone más presión en el mercado y que los precios suban», explica.

La falta de obra nueva es un gran problema. «No hay casi obra nueva. Cada año en España se generan unas 250.000 familias nuevas y el año pasado se crearon sólo 100.000 viviendas de obra nueva de las que hay que contar que muchas son segundas residencias, muchas en la costa. Por tanto, faltan y hay una carencia de más de 160.000 viviendas al año, es decir, si no se construye y encima se mete presión en el mercado de segunda mano, pues la vivienda no puede hacer más que subir», afirma.

La mayor subida de precio

La Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin provocar caídas en el precio de los inmuebles, sino que, más bien, ha generado el mayor alza del coste de los últimos dos años. En concreto, el precio de la vivienda libre aumentó un 8,1% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año pasado, un porcentaje tres décimas superior al de los tres meses previos y el más elevado desde el primer trimestre de 2022, que había sido del 8,5%. Al mismo tiempo, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 1.718 entre julio y septiembre, cifra un 1,1% inferior a la del mismo periodo de 2023.

Así lo reflejan tanto el Índice de Precios de Vivienda (IPV) como la estadística de ejecuciones hipotecarias publicados ambos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y es que el impulso de los precios se debió, sobre todo, a la vivienda de segunda mano, que elevó su precio un 7,9% en tasa interanual, tasa seis décimas superior a la del segundo trimestre y la más alta desde el segundo trimestre de 2022, cuando también subió un 7,9%.