El sector del frío estima que deberá reemplazar más del 40% de los equipos de refrigeración industrial a causa de las presiones regulatorias de la Unión Europea de cara a 2030. El mercado europeo de climatización y refrigeración cuenta con un volumen superior a 5.000 millones de euros anuales. Ahora, se enfrenta a una transformación histórica debido a la regulación sobre los gases HFC (hidrofluorocarbonos) de alto impacto ambiental, impulsada por el Reglamento UE 517/2014.

Esta norma obliga a las empresas a buscar soluciones sostenibles y a replantear la eficiencia energética de sus sistemas. Sin embargo, el sector considera que el desafío es mayúsculo. Con todo, también cree que abre la puerta a nuevas oportunidades para quienes apuesten por la tecnología.

“El sector del frío no puede quedarse en el mínimo exigido por la normativa; la verdadera oportunidad está en transformar los desafíos ambientales en innovación tangible. Cada avance en eficiencia energética y reducción de emisiones debe traducirse en un impacto positivo para la sociedad y la salud de las personas. En Stag, nuestro objetivo es liderar esa transformación, demostrando que tecnología, sostenibilidad y bienestar pueden ir de la mano”, afirma Verónica Castañón Sánchez, directora general del Grupo Stag.

El reto de reducir las emisiones de HFC hasta un 85 % en 2030, según las políticas de la Unión Europea, no sólo es un desafío regulatorio, es también un potente motor de innovación, según estas compañías.

El sector del frío

Las empresas del sector del frío industrial, doméstico y comercial están obligadas a repensar sus sistemas de climatización y refrigeración, incorporando tecnologías de nueva generación que minimicen el impacto ambiental sin comprometer la eficiencia energética. Esta transición abre la puerta a soluciones más sostenibles y seguras, desde nuevos refrigerantes hasta sistemas optimizados de gestión energética.

La sustitución de gases HFC de alto potencial de calentamiento global por alternativas de nueva generación puede reducir hasta un 80% las emisiones directas de estos refrigerantes en sistemas industriales y comerciales, según estimaciones del sector.

Además, la optimización energética de los equipos contribuye a disminuir el consumo eléctrico hasta en un 25%, lo que se traduce en menores emisiones indirectas de CO2 y un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático.

La combinación de refrigerantes más limpios y sistemas más eficientes permite no solo cumplir la normativa europea, sino avanzar hacia un modelo industrial más sostenible y responsable con la salud y el medio ambiente. La reducción de HFC representa además una oportunidad de crecimiento para la industria europea.

La adopción de equipos más eficientes, la mejora en la eficiencia de los sistemas existentes y la inversión en I+D para alternativas de bajo impacto ambiental están generando un mercado dinámico que combina sostenibilidad y competitividad.

Expertos del sector coinciden en que quienes lideren esta transformación tecnológica no solo cumplirán con la normativa, sino que definirán los estándares del frío del futuro, alineando eficiencia, innovación y responsabilidad ambiental.

El Grupo Stag

El Grupo Stag, con sede en Madrid y más de cuatro décadas de experiencia, representa un ejemplo claro de cómo las empresas del sector pueden integrar innovación, eficiencia y salud en su estrategia. Su ecosistema empresarial incluye marcas como Alcobre, TST-Stag y Staglife, que operan de manera complementaria en climatización, refrigeración, automoción, salud y tecnología médica.

«Nuestra filosofía es combinar excelencia técnica con compromiso social y medioambiental. Cada división de Stag aporta valor en su ámbito, pero todas persiguen un mismo objetivo: soluciones sostenibles que mejoren la calidad de vida», añade Verónica Castañón.

Alcobre, por ejemplo, lidera proyectos de I+D en nuevas formulaciones de gases refrigerantes con menor impacto ambiental, contribuyendo a la descarbonización de los sistemas productivos y al cumplimiento de los objetivos europeos de eficiencia energética.

Por su parte, Staglife refuerza la vertiente sanitaria del grupo, ofreciendo desde oxígeno medicinal hasta equipos de emergencia y material de bienestar preventivo, combinando tecnología y salud para generar un impacto social tangible.

TST-Stag, la división orientada a la exportación, garantiza la disponibilidad de gases industriales y refrigerantes en España y mercados internacionales como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Chequia, respaldando la capacidad logística y la distribución eficiente del grupo. Todas las empresas del Grupo Stag comparten estándares de calidad.

En el marco del Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración, que se celebra del 18 al 20 de noviembre en IFEMA Madrid, Stag reforzará su papel como referente en soluciones para el sector del frío y la salud.

La compañía presentará sus últimas innovaciones en gases industriales y refrigerantes de baja emisión, así como avances en equipamiento médico y sistemas de bienestar, combinando eficiencia energética, sostenibilidad y tecnología aplicada al cuidado de las personas.

Bajo el lema Innovación, experiencia y visión de futuro al servicio del clima y la salud, los visitantes podrán conocer de primera mano cómo el equilibrio entre industria, sostenibilidad y salud se traduce en soluciones concretas para el presente y el futuro.