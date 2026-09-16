Santa Bárbara se moviliza contra Defensa por el retraso del tanque oruga y hará movilizaciones los próximos dos meses

Los trabajadores de Santa Bárbara tendrían previsto iniciar una serie de movilizaciones a finales de septiembre y a principios de octubre, como consecuencia de la paralización por parte del Ministerio de Defensa del inicio del programa del nuevo tanque oruga, también conocido como VAC. En concreto, estas manifestaciones tendrían lugar el 29 de septiembre con una movilización en la fábrica de Trubia, aunque no sería la única protesta, ya que también está previsto que los trabajadores realicen una marcha el 8 de octubre hasta la Delegación del Gobierno en Asturias.

El programa VAC lleva cerca de un año parado, en el que se han retrasado las fechas para establecer en qué días se inicia una y otra vez. El último aplazamiento para esclarecer una nueva fecha por parte del Ministerio de Defensa para el inicio del programa del nuevo tanque oruga fue el mes de septiembre. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación aseguran que «desde el Ministerio de Margarita Robles nadie se ha puesto en contacto con Santa Bárbara con respecto a un proyecto que es crucial para la supervivencia de la compañía, ni todavía se han pronunciado acerca de cuándo va a comenzar».

Asimismo, «se ha intentado iniciar una toma de contactos con diferentes comunicaciones que se han enviado para solicitar por segunda vez reuniones con la Consejería de Industria, la Delegación de Gobierno en Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo con el objetivo de que Defensa se reúna con Santa Bárbara y con los representantes de los trabajadores, pero todo ello sin respuesta», indican las fuentes.

Por tanto, todavía no se ha obtenido respuesta mientras avanza el mes de septiembre. Fuentes cercanas a la situación solicitan que «por lo menos exista un compromiso por parte del Ministerio de Defensa de que se va a empezar el proyecto, y al menos saber en qué fechas».

Por otro lado, el Ministerio de Defensa también había pedido una auditoría sobre este programa a Tess Defence ante las dudas surgidas en torno al planteamiento industrial con el que el consorcio pretende desarrollar el blindado, pero «no se ha comunicado nada acerca de esto, ni se sabe qué ha ocurrido finalmente con dicha auditoría».

En peligro varios puestos de trabajo en Santa Bárbara

Las mismas fuentes señalan que «si este programa del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) no llega a salir adelante en enero, que es la fecha en la que se esperaba, a partir de 2026 estarían en juego entre 100 y 200 puestos de trabajo en la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Asturias), debido a que esa parte de la plantilla se iba a dedicar a ejecutar este programa».

De igual forma, el programa VAC supone un aporte de 2.000 millones de euros para todo el consorcio industrial de TESS Defence, lo que ahora deja en vilo el dinero que iban a percibir por ello todas estas empresas.

En el caso del VAC, «Santa Bárbara se encargaría de fabricar el vehículo, todo lo que sería la barcaza soldada junto a gran parte de los componentes interiores, mientras que la elaboración de la electrónica pertenecería a Indra. Por su parte, SAPA se encargaría del motor y la transmisión, mientras que la torre la harían desde Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)», apuntan las fuentes.

Así, al ser el VAC el único contrato del Ejército español que se le ha adjudicado a Santa Bárbara, «supone muchas horas de trabajo y de carga de trabajo, que son fundamentales para mantener el empleo», defienden.