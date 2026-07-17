La plantilla de Santa Bárbara convocará protestas en septiembre si Defensa no reactiva el programa del tanque oruga

El programa del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), también conocido como el nuevo tanque oruga del Ejército de Tierra español, fue adjudicado al consorcio industrial de Tess Defense formado por varias compañías: Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Sin embargo, se aplazó nuevamente, y por tercera vez, la fecha de decisión de inicio de este programa hasta septiembre.

En concreto, el sindicato CCOO está empezando a pedir explicaciones al Ministerio de Defensa y, si estas no llegan a partir de la primera semana de septiembre, aseguran que «empezarían a solicitar permisos para diversas concentraciones y movilizaciones que se llevarían a cabo para visualizar la problemática y para exigir las explicaciones oportunas al Ministerio de Defensa».

El VAC supone un programa fundamental para Santa Bárbara. «Si no sale adelante el VAC a partir de enero nos quedamos solamente con el programa del 8×8 (conocido como VCR Dragón -un moderno vehículo militar blindado de combate sobre ruedas-), porque ahora se está trabajando en los carros de combate Hunter que van a ir para Letonia y Lituania, que se termina en diciembre el contrato. Entonces, cuando se termine este, la compañía va a intentar recolocar al mayor número de trabajadores posibles en el 8×8, creando un quinto turno de producción, por lo que se adelantaría el fin de este programa a Semana Santa del 2027, quedándonos una vez terminado sin absolutamente nada», alertan fuentes conocedoras de la situación.

«No vamos a llegar a esa situación sin haber peleado lo que hayamos podido pelear por el camino», defienden desde CCOO.

«Este aplazamiento cada vez se alarga más, por lo que esta situación inquieta a los trabajadores de la compañía Santa Bárbara porque este es el único contrato que tienen ahora mismo con el Ejército español», indican a OKDIARIO fuentes sindicales.

En consecuencia, los trabajadores de Santa Bárbara «temen que con el programa VAC, que ya se ha aplazado varias veces, ocurra lo mismo que con los dos programas de mantenimiento y que finalmente se acabe cancelando también».

Las mismas fuentes señalan que «si este programa del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) no llega a salir adelante en enero, que es la fecha en la que se esperaba, a partir de 2027 estarían en juego entre 100 y 200 puestos de trabajo en la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Asturias), debido a que esa parte de la plantilla se iba a dedicar a ejecutar este programa».

De igual forma, el programa VAC supone un aporte de 2.000 millones de euros para todo el consorcio industrial de TESS Defence, lo que ahora deja en vilo el dinero que iban a percibir por ello todas estas empresas.

Además, Santa Bárbara ha decidido pausar el recurso contra los créditos de 3.000 millones concedidos a Indra y Escribano, según fuentes conocedoras de la situación, como «acto de buena fe y con la intención de que sigan mejorando las buenas relaciones que ahora se están forjando con Indra».

Santa Bárbara pide suspender su recurso

Así, Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la tramitación del recurso contra la concesión de los préstamos vinculados al Programa Especial de Modernización (PEM) de Artillería Autopropulsada, en el que se reclama la paralización cautelar de 3.000 millones de euros en créditos estatales al 0% de interés concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía confirman a OKDIARIO que esta solicitud de suspensión no implica el desistimiento del recurso.

«Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la tramitación del recurso contra la concesión de los préstamos vinculados al Programa Especial de Modernización de Artillería Autopropulsada», destacan fuentes cercanas a la compañía.

No obstante, por otro lado, se ha insistido en que «la solicitud de suspensión no implica la petición de desistimiento del recurso. Y que esta solicitud se produce en un momento en el que, como ya adelantó SBS, se están produciendo conversaciones con INDRA con el propósito de unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España».