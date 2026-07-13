Santa Bárbara Sistemas reclama al Gobierno que reactive el mantenimiento de los tanques Leopard tras cobrar 16 millones

El fin de los contratos de mantenimiento de los Leopard y SIAC que tenía Santa Bárbara Sistemas con el Ministerio de Defensa está asfixiando a la compañía y poniendo en riesgo varios contratos de trabajo. Recientemente, se ha conocido que Santa Bárbara ha recibido los pagos atrasados de 16 millones por el mantenimiento de los Leopard y de 8 millones por los SIAC; sin embargo, fuentes conocedoras de la situación siguen insistiendo en que «no parece lógico que se esté demandando por parte del Ministerio de Defensa la entrega de nuevos vehículos acorazados y que, por otro lado, no se esté haciendo el mantenimiento de los vehículos que ya existen».

«Hay que hacer el mantenimiento de estos porque son vehículos muy complejos. Incluso, algunos de ellos en su momento se llevaron a Ucrania, por lo que tienen que estar a punto», señalan las mismas fuentes.

De esta forma, hay que destacar que Santa Bárbara sí ha recibido recientemente el pago por los trabajos realizados por el Ministerio de Defensa en el mantenimiento de los Leopard y SIAC. No obstante, esto no significa que estos contratos se hayan retomado, ya que siguen en suspensión. Todavía el Gobierno de Sánchez tiene que abonar 46 millones por estos trabajos, debido a que eran 70 millones en total por los trabajos ya realizados.

Mientras tanto, en cuanto a la suspensión de estos dos contratos que eran vitales para Santa Bárbara, desde el Ministerio de Defensa se sigue sin dar una explicación.

Acercamiento entre Indra y Santa Bárbara

También se ha producido un reciente acercamiento entre Indra y Santa Bárbara y, por el momento, «entre las dos partes existe mucha confianza y muy buena voluntad», indican las fuentes.

Con respecto a si las recientes tensiones entre España y Estados Unidos van a afectar a estas relaciones, fuentes conocedoras de la situación aseguran que «las relaciones entre ambos países, España y Estados Unidos, no tienen influencia en los planes estratégicos de Santa Bárbara ni en la aplicación de su Plan Industrial».

Santa Bárbara Sistemas (SBS) es una empresa española integrada en el holding europeo General Dynamics European Land Systems (GDELS), formado por 7 empresas europeas. Además de SBS (España), forman parte de GDELS otras 6 empresas ubicadas en Alemania, Dinamarca, Austria, República Checa y Rumanía. La sede central de GDELS para toda Europa está en Madrid.

La actividad del grupo se circunscribe principalmente al ámbito europeo y a exportaciones al entorno OTAN. Todos los productos que se desarrollan cuentan con propiedad intelectual europea (en el caso de Santa Bárbara, propiedad intelectual española) y son lo que se llama ITAR Free (es decir, no incluyen tecnologías o componentes sujetos a la regulación de sistemas de armas de los EEUU).