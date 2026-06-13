En riesgo 90 empleados de Santa Bárbara por el fin anticipado de los programas «sin explicación por parte de Defensa»

El fin de los contratos de mantenimiento de los carros de combate Leopard y de los obuses SIAC (Sistema Integrado de Artillería de Campaña) que realizaba Santa Bárbara para el Ministerio de Defensa pone en riesgo 90 empleos en la compañía hasta finales de este año. Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación aseguran a OKDIARIO que «al haberse terminado estos contratos antes de la fecha estimada, esto pone en peligro unos 90 puestos de trabajo en Santa Bárbara hasta final de año, pero que podrían ser aún más cuando empiece el 2027». De igual forma, cuando se han pedido explicaciones al Ministerio de Defensa por el cese de estos contratos «no ha habido respuesta de ningún tipo, ni apertura a la negociación ni nada», afirman.

En concreto, ambos contratos terminaban a finales de este año e iban a renovarse hasta 2029, no obstante, el Ministerio de Defensa ha decidido cesar estos acuerdos sin tener en cuenta el impacto que podrían tener en el empleo.

«No tiene sentido el fin de estos contratos en este momento, cuando el sector de Defensa está en auge y hay una enorme demanda para fabricar y mantener estos equipos en buenas condiciones», explican las fuentes.

El mantenimiento de los carros de combate Leopard y de los obuses SIAC se hacía en Sevilla, en la fábrica de Alcalá de Guadaíra, que tiene un centro especial para el mantenimiento del ciclo de vida de estos vehículos, y que es único en Europa. «De momento, se ha tenido que prescindir de 12 personas en junio, y probablemente este mes sean ocho más, y en los próximos meses es posible que alcancen los 70. Por tanto, sería un total de 90 empleos que están en riesgo, si no se recuperan esos contratos», aclaran.

«De repente, se rescinden unos programas que eran absolutamente indispensables para Santa Bárbara, y que ya estaban pactados y que se esperaba su renovación próxima. No tiene sentido», defienden.

Una decisión que no responde en ningún caso a una falta de capacidad industrial

Las mismas fuentes señalan que «esta decisión del Ministerio de Defensa no responde en ningún caso a una falta de capacidad industrial, técnica o de desempeño por parte de Santa Bárbara. Al contrario, la compañía ha demostrado su solvencia de manera reiterada, con ejemplos recientes como la preparación de los Leopard para Ucrania, y cuenta con el reconocimiento del Ejército de Tierra por la calidad de los trabajos realizados y el comportamiento de los sistemas mantenidos y actualizados».

«Resulta, por tanto, difícil de comprender que, tras años de inversión, preparación e implicación de equipos altamente cualificados, y en un contexto de necesidades operativas críticas y aumento del presupuesto en Defensa, se cancelen programas esenciales sin una explicación clara. Además, para mantener estos programas, la compañía había definido un plan de inversión para su Centro de Excelencia de Mantenimiento del Ciclo de Vida de Alcalá de Guadaíra de cerca de 60 millones de euros hasta 2029, que se ve ahora directamente afectado», indican.

Por tanto, el resultado de esta decisión repentina del Ministerio de Defensa es que se genera así una situación difícilmente explicable. «Existen necesidades críticas para garantizar la disponibilidad de estos sistemas fundamentales para la Defensa Nacional. Además, Santa Bárbara dispone de capacidades industriales consolidadas y un plan de inversión en curso, pero, de repente, se interrumpen programas clave poniendo en riesgo la operatividad de las Fuerzas Armadas de nuestro país», aclaran.

Pérdida de conocimiento industrial y de capacidades estratégicas

«Esta situación supone, además, un riesgo relevante de pérdida de conocimiento industrial y de capacidades estratégicas, difíciles de recuperar, en un momento en que precisamente se busca reforzar la base industrial de Defensa a nivel nacional», concluyen.

En consecuencia, la interrupción de estos contratos reduce significativamente la carga de trabajo prevista en el centro andaluz.

Por otro lado, la actividad de la fábrica de Trubia también se está viendo afectada por el fin de estos contratos, ya que también se ha cancelado la fabricación de los tubos de 120 mm para los Leopard, que se realizaban en esa fábrica.