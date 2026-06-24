Indra y Santa Bárbara firman la paz judicial y estudian crear una alianza en la industria de Defensa

Indra y Santa Bárbara Sistemas (SBS) acuerdan firmar la paz y formarán una alianza de Defensa abandonando así las causas judiciales pendientes enquistadas entre ambas compañías.

El entendimiento entre las grandes firmas llega tras meses de enfrentamiento por dos de los grandes contratos estratégicos de la industria de defensa española para la modernizar la artillería del Ejército de Tierra.

Por un lado, el sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas, presupuestado en 2.686 millones de euros y, por otro, el sistema de artillería autopropulsada sobre cadenas, dotado con 4.554 millones.

Según ha adelantado Abc, Santa Bárbara retiraría los dos recursos que ha presentado ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional para intentar anular esos dos programas.

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