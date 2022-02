Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha reclamado este miércoles más poder para fiscalizar los gastos públicos derivados de la pandemia. En su opinión, este organismo independiente ya debería estar realizado un primer análisis de esos gastos, como recomienda el Ecofin y como ya están haciendo otros países europeos como Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido y Suiza. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no lo está haciendo.

Además, Herrero se ha referido al análisis sobre los gastos y el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que debería estar haciéndose en este primer trimestre del año pero el Ministerio de Hacienda no ha dado los permisos necesarios.

En opinión de la presidenta de la AIReF, la institución debería poder hacer más análisis de los gastos públicos, también de los fondos europeos, que en principio hará a partir de este año 2022 dentro de su programa de Spending Review 2022-2026.

Sobre esta revisión de los gastos públicos -la AIReF ha presentado este miércoles un nuevo departamento destinado a este fin-, Herrero ha señalado que en España se suele reducir el gasto público cuando se quiere mejorar los niveles de gasto. La presidenta ha pedido que en vez de gastar menos se debe gastar mejor, más eficazmente.

Reclama plan fiscal

Por otra parte, Herrero ha insistido en que el Gobierno tendría que estar trabajando ya y haber presentado públicamente un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo creíble para calmar a los inversores internacionales.

Para Herrero no sería tan importante que Europa decida o no volver a las reglas fiscales en 2023 si España tuviera ese plan de consolidación de déficit y deuda pública. «Fiarlo todo a lo que vaya a hacer Europa me parece que es un ejercicio un poco simplista», ha añadido, al tiempo que ha urgido a reformar el marco fiscal nacional, que «debería estar ya revisándose».