El sector turístico español se encuentra actualmente ‘en vilo’ a la espera de que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 apruebe la adjudicación de los tres lotes en los que se divide el programa de viajes del Imserso. Fuentes del sector turístico explican que este retraso podría alargarse hasta enero – en el peor escenario – lo que pondría en riesgo el empleo de más de 5.000 trabajadores del sector.

Cada vez falta menos para que termine septiembre y actualmente los paquetes vacacionales ya deberían estar comercializándose, para poder dar el pistoletazo de salida a su realización durante el próximo mes de octubre. Desde el organismo encargado mantienen que el objetivo continúa siendo octubre, pero la enorme litigiosidad que existe en torno a este programa dificulta enormemente el cumplimiento de estos plazos.

Hay que tener en cuenta que ante la caída de la demanda de turistas durante los meses de otoño e invierno, el programa del Imserso supone una importante fuente de actividad para las empresas del sector. Así, si los viajes no se reactivan a tiempo, muchos hoteles de mediano y pequeño tamaño tendrán que cerrar sus puertas, mandando en muchos casos a sus trabajadores a un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE).

Ante esta situación, el sector de los balnearios españoles ha decidido ofrecer ofertas alternativas a los pensionistas al no anunciar el Imserso el inicio del Programa de Termalismo Social previsto para el mes de octubre. La Asociación Nacional de Balnearios (Anbal) venía denunciando desde hace unas semanas que el Instituto ha «abandonado a su suerte» al sector y a casi 60.000 pensionistas, que este año no podrán disfrutar en tiempo y forma del programa de termalismo, que llevaba más de un año y medio suspendido por la pandemia.

A ellos se ha unido Mundosenior, turoperador de Ávoris Corporación Empresarial especializado en turismo senior, que pondrá desde este martes 27 de septiembre viajes y destinos para la temporada de otoño e invierno 2021-2022. Los viajes pueden adquirirse en cualquier agencia de viajes en España, bajo el programa de Turismo Social. Para aprovechar este programa de turismo social de Mundosenior no es necesario esperar a tener una carta de confirmación, por lo que quien desee acogerse al mismo puede acudir a una agencia de viajes sin necesidad de contar con ningún tipo de acreditación.

Promesas

En este contexto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, confío la pasada semana en Valencia que el Ministerio de Asuntos Sociales que gestiona los viajes del Imserso «concrete los plazos para poder adjudicar lo antes posible los lotes» de este programa «tan necesario para los mayores y el sector turístico». Sin embargo, la realidad es que el sector turístico lleva meses reclamando que se agilicen estos trámites sin haber obtenido respuesta.

El secretario general de Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella, remarcó esta misma semana que es posible que el sector no alcance el 50% de la facturación del año 2019, algo que podría provocar el cierre de hoteles. «Hay muchos empresarios que están pensando en cerrar sus establecimientos. Además, el Imserso está sin adjudicar, los extranjeros no están viniendo y creo que a corto plazo no lo harán», ha indicado el secretario general de Cehat.