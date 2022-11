La retirada de este cósmetico provoca un caos en Mercadona

Entre los productos retirados por Mercadona en los últimos meses parece que hay uno del que todavía no se han recuperado muchos clientes. No se trata en este caso de un producto de alimentación y sí de cosmética y en concreto de cuidado para la piel. Un producto que quizás tú también comprabas y del que ya no sabes nada porque ha desaparecido. Descubramos más sobre la retirada del cosmético que ha provocado todo un caos en Mercadona.

Caos en Mercadona tras retirar este cosmético

Entre los muchos productos de belleza y cuidado de la piel que podemos encontrar en Mercadona parece que hasta hace poco había uno que era de los favoritos de los «Jefes» de estos supermercados y que de la noche a la mañana desapareció para luego volver con un nuevo formato y envase que parece que no está cumpliendo las expectativas.

Ha sido en Twitter donde se ha preguntado por el producto en cuestión: el fluido hidratante de Deliplús que estaba recomendado para todo tipo de pieles pero en concreto para aquellas que eran grasas y con tendencia al acné. Un producto no comedogénico que hidrataba la piel pero además nos permitía ir mejorándola si sufríamos de granitos o acné.

El producto fue lanzado hace ya algún tiempo, de modo que ante su desaparición han preguntado por él en Twitter y en concreto, haciendo alusión a como ha cambiado en su composición. Mercadona ha respondido que el producto ya no está disponible pero además ha solicitado saber qué cambios se han notado.

¡Hola! Sentimos lo que comentas, ¿Qué diferencias has notado? Vamos a revisarlo, ¿Podrías facilitarnos lote y caducidad? 👉 ¿En qué tienda lo compraste? Gracias. — Mercadona (@Mercadona) November 5, 2022

Por lo visto ahora podemos comprar la Crema facial fluida Hidratante Oil Free Deliplus pieles grasas, seborreicas y/o con tendencias acneicas de Deliplús. Un producto que viene a ser lo mismo que el antes mencionado aunque muchos clientes de Mercadona, como el caso de quien ha preguntado en Twitter, opinan que no se absorbe con la misma facilidad, e incluso se quejan de que para pieles muy sensibles puede dar la sensación de ardor cuando se aplica.

Desde Mercadona dicen tomar nota de lo comentado y no sabremos si el producto como fue en un principio volverá a estar disponible. De momento, nos guste o no, sólo venden la nueva versión que por otro lado, lleva entre sus ingredientes centella asiática y alga marina que en ambos casos tienen propiedades antiinflamatorias y servir para tratar imperfecciones de la piel. Lo podemos encontrar en formato de tubo con dosificador de 50 ml y el precio es de 4,80 euros.