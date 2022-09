Renfe modifica su sistema de reservas al detectar abusos con abonos gratuitos

Renfe ha tenido que modificar su sistema de reservas al detectar que desde la llegada a comienzos de mes de los abonos gratuitos para Media Distancia, había quien reservaba varias plazas para un mismo trayecto a diversas horas que luego no usaba, con lo que quedaban vacías pese a que el tren figuraba como lleno. Según ha explicado la propia compañía ferroviaria, esta práctica se ha detectado en Galicia fundamentalmente, donde llegó a afectar a entre el 15 y el 20% de la oferta de estos trenes regionales, en los que se pueden reservar plazas, a diferencia de los de Cercanías.

Al parecer había usuarios que reservaban plazas en todos los trenes disponibles para una misma ruta, tanto de ida como de vuelta e incluso durante toda una semana, para luego elegir en el último momento cuál de ellas iba a ocupar. Al no haber tenido que pagar por reservar sus billetes, los usuarios no tenían aliciente alguno para anular o modificar las reservas de los asientos que no fueran a utilizar y tampoco se les podía imponer penalización alguna, de forma que esas plazas no se llenaban, algo que algunos usuarios denunciaron a Renfe y a través de redes sociales.

Para evitar esta práctica, Renfe ha decidido que no se pueden reservar más de cuatro trayectos por persona al día, de forma que un viajero pueda, por ejemplo, ir a trabajar por la mañana, volver para comer, regresar al lugar de trabajo luego y finalmente retornar a casa durante una misma jornada. Esta restricción de dos idas y dos vueltas al día, que entró en funcionamiento ya el pasado viernes, día 16, se completa además con la decisión de impedir que el viajero reserve el billete de vuelta hasta que no se haya producido el viaje de ida, aunque los usuarios tendrán un margen de tiempo razonable para reservar.

«Lo que queremos es que puedan beneficiarse el mayor número posible de viajeros recurrentes titulares de abonos gratuitos», explican a Efe desde Renfe, que ha implantado esta nueva política de reservas a nivel nacional. Hasta ahora, los viajeros frecuentes de Media Distancia compraban abonos de entre diez y cincuenta viajes y los iban usando. Si no utilizaban una reserva, podían tratar de anularla o cambiarla con una antelación mínima, y si no llegaban a tiempo, perdían el importe de ese trayecto.

Los abonos gratuitos para Media Distancia están supeditados al pago de una fianza de 20 euros que se devuelven al finalizar la promoción a partir del 31 de diciembre, siempre que el usuario demuestre que ha realizado al menos 16 viajes durante el periodo de vigencia de la medida.