Renfe busca personal sin experiencia y sólo con la ESO: así se solicita el empleo

Renfe es una empresa clave para la generación de empleo en España y esta vez busca personal para una de sus empresas filiales, LogiRail. Esta empresa requiere de nuevos profesionales para llenar nuevas vacantes y entre los requisitos, no se pide tener altos niveles de estudio o experiencia en el sector. Veamos los requisitos y cómo puedes solicitar estos trabajos.

La empresa busca personal para poder cubrir las vacantes relacionadas con los bonos transportes y la rebaja que estos sufrirán a partir del 1 de septiembre. Incorporando nuevos puestos de trabajo se quiere evitar que este trámite suponga colas o largas esperas en taquillas y estaciones. Estos nuevos candidatos trabajarían en el sector de la atención al cliente para los trenes de cercanías y serían un soporte para los profesionales de las taquillas.

Los descuentos de los bonos transporte o el pago total de los mismos, supone un gran ahorro para millones de personas que utilizan el transporte público de forma regular. Además, también supone una oportunidad para personas desempleadas que busquen un nuevo puesto de trabajo.

¿En qué zonas busca personal Renfe?

LogiRail, empresa filial de Renfe, busca personal para cubrir sus vacantes de servicio de atención al cliente en los trenes de cercanías. Las zonas con demanda de personal en España son: Cataluña, Madrid, Sevilla, Cádiz, Alicante, Málaga, Asturias, Cantabria, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Murcia, Zaragoza, Galicia, Valladolid y Ávila.

Funciones de los empleados en Servicio de Atención al Cliente de Cercanías

Estos profesionales se incorporarán como refuerzo de personal en el área de atención del cliente, para evitar que los trámites o dudas creen largas colas en taquilla. Entre sus funciones se encuentran:

Informar a los clientes de los servicios de la estación y trenes.

Comunicar a los viajeros de forma personalizada la información que requieran, sobre todo en caso de averías, incidencias, retrasos o cancelaciones.

Colocar y sustituir cartelería, avisos y otras documentaciones en la estación.

Atender permanentemente el interfono de información para resolver consultas.

Ayudar a personas con movilidad reducidas.

Requisitos y condiciones del puesto de trabajo en Renfe

Para poder inscribirse a esta oferta de trabajo de Renfe, los interesados tendrán que cumplir dos requisitos básicos. Deberán tener finalizados los estudios de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y también, saber castellano y los posibles idiomas que se hablen en la región, como catalán o valenciano.

La experiencia previa no será un requisito clave para poder acceder al puesto, la misma empresa formará a los trabajadores. No obstante, sí que deberán tener disponibilidad para hacer turnos rotativos de lunes a domingo en horario de mañana y tarde. También, se recomienda contar con un teléfono móvil personal y facilidad para utilizar aplicaciones móvil, pero no son requisitos básicos para acceder al puesto.

Estos contratos buscan incorporación inmediata y se espera que duren hasta el 31 de octubre de este mismo año. Contarán con un sueldo mensual a partir de los 1.100 euros al mes.

Cómo puedes inscribirte a la oferta de Logirail (Renfe)

Para poder optar a trabajar en Renfe los candidatos tendrán que preparar un currículum y enviarlo al email ‘[email protected]’ con el asunto ‘OFERTA DE EMPLEO SAC CERCANÍAS + la provincia donde se quiera trabajar. Después, solo quedará esperar la respuesta de los entrevistadores, para conocer si se pasa a una segunda fase de la selección.