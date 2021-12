No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez vende humo para tapar los problemas en la planta de Nissan en Barcelona. El primero en hacerlo fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró en enero de 2020 el empleo en la fábrica catalana y, finalmente, en mayo el fabricante anunció su cierre. La última en sumarse a está larga lista de mentiras y chapuzas ha sido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que fió la llegada de la china GWM a los terrenos de Zona Franca y tan sólo cuatro días después la compañía china ha confirmado que renuncia al proyecto de reindustrialización. Una decisión que podría retrasar más allá de marzo de 2022 la llegada de un nuevo inquilino en Zona Franca, previsto para diciembre de 2021.

Así lo han confirmado fuentes próximas al proceso en conversaciones con este diario que han señalado que «el calendario pactado en la comisión de la mesa de la reindustrialización no se va a cumplir. Es imposible cerrar un proyecto para tres solares y 1.700 trabajadores en dos semanas tras el no del constructor de automóviles chino Great Wall Motors (GWM)». «Lo más seguro es que la firma con un inversor no llegue hasta febrero o marzo de 2022, lo que supondría retrasar la llegada de un inversor unos tres meses si todo va bien», añaden.

El no de Great Wall Motors (GWM) ha hecho saltar todos los planes para la reindustrialización de Nissan por los aires. Al fabricante asiático no le han convencido las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez -100 millones de euros, cantidad que se dobló para contraofertar a la compañía en el último momento- ni las de la Generalitat -rebaja del alquiler en la Zona Franca-, lo que obliga a buscar, contrarreloj, un ‘plan b’, en el que podría volver a entrar el belga Grupo Punch.

«Ahora nos encontramos evaluando otras alternativas tras la retirada del proyecto de Great Wall Motors (GWM) como uno de los proyectos para reindustrializar la planta de Nissan en Barcelona. Hay un espacio de trabajo y se evaluarán las alternativas que hay», anuncian las citadas fuentes. Además, recalcan que «de todos es sabido que no había sólo una propuesta y se trata de un terreno muy jugoso para el que tenemos unos cuantos novios, habrá boda pero fuera de tiempo», han explicado.

Habra boda eso seguro pero lo que no se sabe aún es con quién, lo que podría dificultar el compromiso de empleo para los 1.700 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE). «Sin duda la mejor opción es la instalación de un constructor de automóviles, ya que sería un proyecto similar al de Nissan», confiesan.

El proyecto estaba «verde»

«La ministra -Reyes Maroto- anunció a bombo y platillo la candidatura del constructor chino Great Wall Motors (GWM) para ocupar los terrenos de Nissan en Barcelona en cuanto la parte técnica desveló el nombre para colocarse una nueva medalla, pese a saber que el proyecto estaba totalmente verde», critican las citadas fuentes.

No obstante, los nervios llegaron a Industria cuando el fabricante chino envió la primera carta asegurando que su candidatura peligraba por la falta de ayudas, 100 millones de euros que se aumentaron a 200 millones en la contraoferta -tal y como ha podido saber OKDIARIO- y la gran obra que tendría que hacer en la Zona Franca para adaptar sus instalaciones. A pesar de todo esto, Maroto cometió el error de asegurar que las negociaciones estaban encarriladas y que confiaba en el «sí» de GWM sin conocer el proceso de las negociaciones y sin ni si quiera haberse reunido con el CEO de la compañía, tal y como prometió a los sindicatos.

Fuentes del Ministerio han explicado a este diario que «el objetivo del Gobierno sigue siendo cerrar un acuerdo con inversores que garanticen capacidades productivas y empleo y para ello se va a continuar trabajando con varios proyectos de inversión que aspiran a reindustrializar las instalaciones de Nissan». El próximo viernes 17 se celebrará una nueva reunión de la mesa de reindustrialización de Nissan donde se avanzará en las negociaciones con los posibles inversores para cerrar un acuerdo a final de año.