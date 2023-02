Las rebajas de enero impulsan casi un 10% las ventas del sector textil

Las ventas de ropa y complementos crecieron un 9,9% el pasado mes de enero con respecto al mismo periodo de 2022 gracias al empuje de las rebajas de invierno, que han sido mejores que las del pasado año, según los datos avanzados este martes por la patronal del sector Acotex. El crecimiento de las ventas en enero se produce después de que el sector cerrara el ejercicio 2022 con un aumento del 13,8%.

Sin embargo, este incremento contrasta con el de casi el 35 % que registró el sector en enero de 2022 tras el desplome provocado un año antes por la pandemia. Según ha señalado el presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, la campaña de otoño/invierno ha sido en general buena y las rebajas se han traducido en un ligero incremento de ventas. No obstante, al venderse el producto en temporada no se han realizado grandes descuentos, salvo en productos otoñales, pero no en prendas de invierno que todavía se están vendiendo sin grandes descuentos.

De cara a 2023, el presidente de Acotex indica que hay mucha incertidumbre sobre cómo van a evolucionar las ventas dada la elevada inflación, los costes de la energía, el fin de las subvenciones a la gasolina o que se trata de un año electoral. En este sentido, señala que todos estos aspectos generan incertidumbre y se unen a la menor renta disponible de los ciudadanos, por lo que se prevé un año complejo.