Las rebajas llegan a su fin pero hay muchos descuentos que van a seguir activos en muchas tiendas, especialmente en aquellos productos de los que se quiere liberar stock para hacer sitio a la nueva temporada. Hoy te mostramos un producto de Zara Home que te puedes llevar con un descuento increíble para pagar menos de 3 euros y que se convertirá en uno de tus accesorios preferidos… ¡te enamorarás en cuanto lo veas!.

Zara Home es una de las tiendas españolas más relevantes en lo que a decoración y artículos para el hogar se refiere, y son muchas las tiendas low cost que imitan muchos de sus productos, así como las señas de su estilo. La firma gallega, perteneciente al Grupo Inditex, triunfa también con su tienda especializada en hogar gracias a sus diseños y a su fantástica relación calidad-precio.

El mantel de fieltro de Zara Home que te enamorará

Se trata del Mantel individual fieltro redondo, un mantel con una circunferencia de 38 cm que es de fieltro con forma de ondas, un diseño precioso que sin duda llamará la atención y lo convertirá en el gran protagonista de tu mesa, tanto en la cocina como en el comedor. El precio de este mantel era de 5,99€, pero tiene un súper descuentazo del 50% que lo deja en tan sólo 2,99€… menos de tres euros por una pieza que le dará un estilazo increíble al ambiente.

Este mantel de fieltro de Zara Home es de color rojo y su diseño es precioso, muy llamativo y que encaja a la perfección en diferentes estilos decorativos, por lo que con los demás elementos que utilices para montar la mesa puedes lograr uno u otro estilo. Puedes incluso tenerlo puesto aunque no sea con la mesa montada para comer, ya que igualmente le dará un toque decorativo espectacular.

Está fabricado en 100% poliéster, con tejido de calidad que hace que sea un mantel duradero al que le puedes sacar mucho partido. En cuanto a sus cuidados, es recomendable no lavar a máquina, no usar lejía/blanqueador, no planchar, no limpiar en seco y no meter en la secadora. Lava a mano cuando sea necesario, con cuidado para no dañarlo.

Si estás buscando un elemento que lleve a otro nivel tu mesa de comedor o de la cocina, sin duda este mantel de fieltro de Zara Home es una de tus mejores opciones, un elemento funcional y muy decorativo para darle un toque chic al ambiente en el que lo decidas colocar.