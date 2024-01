El dato real de paro en España dista años luz del comunicado por el actual Gobierno. El prestigioso economista Daniel Lacalle explica a OKDIARIO que el paro efectivo -que incluye a fijos discontinuos inactivos y a desocupados con relación laboral- ha pasado de 3.464.921 a 3.459.837 personas en tan sólo cinco años. Es decir; el mercado laboral español ha sacado del paro a tan sólo 5.084 ciudadanos desde que Pedro Sánchez subió al poder, lo que se traduce en un estancamiento de la economía española.

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene que en el último trimestre del pasado año, el número de ocupados se situó en 21.246.900 personas.

Los ocupados incluyen a pluriempleados

Según Lacalle, «esta cifra de ocupados incluye 870.000 pluriempleados» tal y como el economista jefe de Tressis explica que «está reconocido por el propio Ministerio de Trabajo y por supuesto, un aumento masivo del empleo público pagado con deuda». En consecuencia, si se observa «los datos excluyendo el aumento de pluriempleos -que ha sido de unos 160.000 desde que ha gobernado Sánchez-» y se agregan «los 350.000 nuevos empleos públicos, la creación de empleo privado a tiempo completo y de empleo en general, pues es francamente pobre».

Por su parte, Julián Salcedo, doctor en Economía del Colegio de Economistas de Madrid, recuerda que «la EPA no es eso más que eso, una encuesta y por tanto, no tiene coincidencia con la estadística oficial que elabora el INE a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal». Si bien la EPA de este viernes explica que el número de ocupados en el cuarto trimestre de 2023 «sólo descendió en 19.000 personas respecto al trimestre anterior, desde 2018 en el cuarto trimestre siempre se ha producido un incremento del número de ocupados, con la única excepción del año pasado también».

Desaceleración económica

Según Salcedo, «esto demuestra que la economía española se está desacelerando y también lo está haciendo la creación de empleo».

De otro lado, la EPA del 4T de 2023 «también dice que el empleo ha crecido en los últimos 12 meses en 783.000 personas», cuando la realidad es que «sólo ha disminuido desde 2019 en 5000 personas». Salcedo se pregunta si esto significa que la tasa de desempleo se encuentra en la misma situación que hace casi 5 años. Para el experto, «los datos de paro de la EPA ocultan una serie de datos: que había 2.847.000 personas trabajando a tiempo parcial, el 13,5% sobre el total de ocupados», es decir; «que el 13 y medio por ciento de las personas que están trabajando lo están haciendo a tiempo parcial, por tanto salario no completo». Una circunstancia que explicaría por qué «las familias pasan tantísimas dificultados para llegar a fin de mes», de las que el 73% son mujeres: «Demuestra que la igualdad no ha llegado al mundo del trabajo. El paro femenino sigue siendo más alto que el paro masculino y donde más se nota es en el trabajo a tiempo parcial».

Casi 3 millones y medio de parados

El economista José Ramón Riera recuerda a este periódico que la distorsión de los datos reales de paro está provocada por los fijos discontinuos. «Sólo hay una manera de estimarla correctamente, con el modelo FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada): en el último trimestre del año el paro se ha incrementado en 144.000 puestos de trabajo más y, en esto momentos, ronda los casi 3 millones y medio».

Para Riera, todo lo anterior unido al gasto en pensiones va a provocar un aumento del déficit porque «no, la economía no va a crecer más allá del 1,5%». «Lo que se va a producir es un problema muy serio de incremento de la deuda: podrán mentir con los datos del paro pero la realidad es que la economía va hacia atrás y el año 2024 va a ser muy duro para este país». Riera subraya que «Europa sólo ha crecido un 0,1% en los tres primeros trimestres y nuestras exportaciones siguen cayendo mes a mes» y apuntala: «Aquí lo único que de verdad sabemos es que 10.000 millones de pensiones, 6.000 millones de intereses, 5.000 millones de subida de salarios públicos y 21.000 millones antes de bajar del autobús».

«Una economía que no crece y no reduce paro está estancada» pues «el PIB (Producto Interior Bruto) real está en cifras mínimas y sobre todo el PIB per cápita, que es un absoluto desastre, para todos los españoles». «Seguimos estancados en la más absoluta de las miserias» y para Riera, «esto es socialismo: reparto de lo que hay, nunca generación de riqueza, y a veces, hasta reparto de la miseria».