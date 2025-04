A qué hora habla hoy Donald Trump y dónde ver el discurso del ‘Día de la liberación’ de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará en la tarde de este miércoles 2 de abril las medidas arancelarias que aplicará. Para ello ha organizado un evento en los jardines de la Casa Blanca, en una jornada que ya ha sido nombrada como el Día de la liberación. Se prevé que el anuncio se haga a las 16:00 horas (22:00 horas en España).

Pero Trump no sólo anunciará aranceles este miércoles, sino que también lo hará este jueves, en este caso dirigidos al sector del automóvil. La Casa Blanca ha adelantado que impondrá aranceles contra Brasil, India, Corea del Sur y la Unión Europea (UE), aunque no ha aclarado si sancionará a la UE como bloque o si evaluará a cada país por separado. Lo que sí ha dejado claro es que «por ahora, no habrá exenciones».

Se espera que el discurso de Donald Trump comience justo al inicio del evento, o sea, a las 16:00 horas, cuando cierre la bolsa de valores de Wall Street. Este acontecimiento, al que el magnate ha nombrado como Make America Wealthy Again, o Hagamos a América rica otra vez, supondrá un gran cambio en el sistema económico global, con una alteración que no se ha visto en décadas y con consecuencias imprevisibles.

En cuanto al discurso de Trump, éste se podrá ver a través de las principales cadenas de televisión estadounidenses, como NBC, CBS, Fox y CNN. Además, es probable que esté disponible online mediante los canales oficiales de la Casa Blanca y de las cadenas mencionadas.

El presidente estadounidense tiene previsto anunciar varios aranceles este miércoles, entre ellos están:

