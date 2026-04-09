«Que alguien le diga al señor de Mercadona que deje de sacar novedades»: locura por la paleta de colorete e iluminador de Deliplus

Mercadona ha vuelto a colarse en nuestro neceser de maquillaje con uno de esos productos que, sin hacer mucho ruido al principio, terminan viralizándose en cuestión de horas. Esta vez el protagonista es el nuevo Blush Trio de Deliplus, una paleta compacta de colorete e iluminador que reúne tres acabados distintos y que ya está generando opiniones en redes sociales.

El motivo del revuelo ante esta paleta de Mercadona no es casual. Cada vez que la cadena lanza algo nuevo en su sección de belleza, las usuarias corren a probarlo, comparar y compartir resultados. Y cuando el precio acompaña, como en este caso, la curiosidad se multiplica. Y es que tan sólo nos cuesta 5,.50 euros. Y como suele ocurrir, parte de esa locura viene de TikTok, donde creadoras como la tiktoker Marina Moyano (@marinamoyanop) han probado el producto en directo, mostrando cómo queda realmente sobre la piel, y la verdad es que el resultado es espectacular y como ella dice o explica, da la sensación de que tiene algo de color, como si hubiera tomado los primeros rayos de sol antes de verano.

La paleta de colorete e iluminador que se agota en Mercadona

La paleta de Mercadona de la que todo el mundo habla no es un simple colorete. La clave está en su formato ya que nos encontramos con tres tipos de producto, pensados para construir el maquillaje de mejillas paso a paso. En concreto, tenemos dos coloretes, uno en crema y el otro en polvo y el iluminador.

Este formato permite jugar con la intensidad y el acabado dependiendo del momento. Puedes dejar un efecto más natural o potenciar el brillo si buscas algo más marcado, lo que lo convierte en un producto bastante versátil para el día a día. Además, está disponible en dos gamas de color bien diferenciadas: una en tonos rosados, más fría y favorecedora para pieles claras, y otra en tonos anaranjados o coral, perfecta para aportar ese efecto buena cara más cálido. Por otro lado, y un detalle que ha llamado la atención, es que el colorete en crema viene protegido con una tapita, algo habitual en productos de gama más alta y que ayuda a mantener la textura intacta.

La opinión que se ha hecho viral

Una de las primeras en probar esta paleta de Mercadona fue la creadora de contenido Marina Moyano, que arrancaba su vídeo con una frase que muchos entienden, y comparten: «Que alguien le diga al señor de Mercadona que pare de sacar novedades”. En su prueba, enseña los dos tonos disponibles y reconoce que no sabía muy bien qué esperar antes de abrirlos, pero en cuanto empieza a aplicarlos, la cosa cambia. Según explica, el colorete en crema es bastante pigmentado, por lo que recomienda aplicarlo con cuidado y a toquecitos.

Uno de los puntos que más destaca es el iluminador. Describe el acabado como satinado, sin exceso de purpurina, algo que muchas buscan porque evita ese efecto demasiado artificial. De hecho, comenta que deja el brillo perfecto, aportando luz sin recargar. También le sorprende cómo se integran los productos entre sí. No generan parches ni cortes en la piel, algo fundamental en este tipo de fórmulas combinadas, donde a veces las texturas no se mezclan bien.

Cómo se aplica para conseguir ese efecto buena cara

Más allá del producto en sí, lo interesante es cómo usarlo correctamente para sacarle partido. Y aquí el propio vídeo da varias pistas bastante útiles. Lo primero de todo es que el orden importa, de este modo podemos comenzar con el colorete en crema, que es el que aporta la base de color. Lo ideal es hacerlo con pequeños toques, sin arrastrar demasiado el producto, para que se funda con la piel.

Después entra el colorete en polvo. En este caso, no sólo intensifica el tono, sino que ayuda a sellar el producto en crema. Además, suele tener un acabado más mate, lo que equilibra el brillo inicial. Por último, el iluminador. Aquí está el truco para devolver la luminosidad sin exagerar. Aplicado con una brocha suelta, añade ese reflejo sutil que se ve al mover el rostro con la luz. El resultado final es una mejilla luminosa pero equilibrada, sin exceso de brillo y con un acabado bastante natural, algo que no siempre es fácil de conseguir con productos low cost.

Precio y primeras impresiones: ¿merece la pena?

Con un precio de 5,50 euros, el Blush Trio de Deliplus entra directamente en la categoría de compra impulsiva. No es una gran inversión, y eso facilita que muchas personas se animen a probarlo. Y lo que más está convenciendo, según las primeras opiniones, es la relación calidad-precio. Tres productos en uno, bien integrados y con un acabado cuidado, no es algo tan habitual en este rango.