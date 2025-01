¿Se puede devolver algo si no tienes el ticket de compra? La respuesta de los expertos

Después de la Navidad llega la época en la que los españoles se amontonan en los comercios con el objetivo de devolver o cambiar los regalos recibidos en Papá Noel y los Reyes Magos. A esto hay que sumar el inicio de las rebajas en el que muchas personas aprovechan los descuentos para comprar y cambiar ropa. Por ello, los expertos se han pronunciado sobre si es posible devolver un producto sin el ticket de compra, un bien preciado en esta época del año.

¿Es posible devolver un regalo sin el ticket de compra? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla: será posible dependiendo del establecimiento y siempre que se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de que el producto sufra un desperfecto, deterioro o no cumpla con las características anunciadas, el establecimiento sí que optará por realizar una devolución o cambio sin el ticket de compra. Aun así, habrá que presentar otro justificante para llevar a cabo el cambio.

Siempre que hablamos de un proceso de devolución, hay que tener claro que los comercios no están obligados a devolver el dinero en caso de que acudas con un regalo y el ticket de compra al comercio. En el caso de que el producto esté en perfecto estado y no tengas el ticket de compra, el establecimiento en cuestión tiene derecho a no admitir el cambio, ya que la ley no les obliga a llevar a cabo este proceso. Dependerá de la voluntad del comercio y sus leyes internas aceptar o no el cambio si no hay ticket de compra.

¿Qué hacer si no tengo el ticket de compra?

Llevar a cabo una devolución sin el ticket de compra dependerá en buena medida de la bondad del comercio en cuestión, que no tiene la obligación de realizar esta acción. En caso de no tener el ticket de compra, algo que es indispensable y más cuando haces un regalo o compras alguna prenda de ropa en las rebajas, a la hora de proceder a la devolución de un producto te pueden valer los siguientes justificantes.

Etiquetas del producto: En la etiqueta del producto existe un código de barras que permitirá demostrar que la prenda u objeto en cuestión se ha comprado en este establecimiento. Esta prueba puede ser válida en el caso de que no exista ticket de compra.

En la etiqueta del producto existe un código de barras que permitirá demostrar que la prenda u objeto en cuestión se ha comprado en este establecimiento. Esta prueba puede ser válida en el caso de que no exista ticket de compra. Factura electrónica: Las grandes cadenas de ropa como Zara, por ejemplo, son pioneras en enviar las facturas a través del correo electrónico. Esto permitirá al comprador llevar a cabo una devolución sin ticket de compra. Salvo que el comercio en cuestión diga lo contrario, acogiéndose a su código interno.

Las grandes cadenas de ropa como Zara, por ejemplo, son pioneras en enviar las facturas a través del correo electrónico. Esto permitirá al comprador llevar a cabo una devolución sin ticket de compra. Salvo que el comercio en cuestión diga lo contrario, acogiéndose a su código interno. Extractos bancarios: Si pagas con tarjeta, puedes imprimir el justificante del pago bancario, algo que siempre puede ayudar a la hora de proceder a cambiar un regalo.

Los consejos de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios también se ha pronunciado sobre la importancia que tiene el ticket de compra a la hora de proceder a la devolución o cambio tras la Navidad o la época de rebajas. Por ello, desde la página web oficial de la OCU recomiendan a los compradores guardar este papel como oro en paño y también recuerdan que los comercios no tienen la obligación de entregar un dinero a cambio del producto o prenda.

En caso de perder el ticket de compra, también se recomienda ponerse en contacto con el comercio para conocer las políticas de devolución de la empresa. Ante esta situación también será recomendable recopilar todos los documentos que puedan servir para acreditar que has realizado la compra en fecha, hora y cantidad en el establecimiento en el que quieres proceder a la devolución.

Así que, tras el paso de la Navidad y con la llegada de las rebajas, debes saber que, si no tienes el ticket de compra, el balón estará en el tejado del comercio a la hora de proceder a una devolución, ya que no está obligado. La ley tampoco obliga a estas tiendas a devolver dinero en caso de que el producto no cumpla con los deseos de la persona en cuestión. En caso de que sufra un desperfecto o deterioro, habrá menos problemas para cambiarlo.