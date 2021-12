La Nochevieja es una noche para brillar, especialmente con la ropa, complementos o maquillaje, ya que es la noche más festiva del año y el momento perfecto para llevar lentejuelas, purpurina y cualquier otro elemento que te haga brillar. Hoy te mostramos un producto milagroso de Mercadona para que puedas brillar en Nochevieja como nunca antes lo habías hecho.

Mercadona ofrece al público un amplio catálogo de productos que encajarán perfectamente en los diferentes menús navideños, productos especiales tanto para el postre como para hacer aperitivos, platos principales y mucho más. Y sus productos especiales para triunfar en Navidad no se centran únicamente en alimentación, en otras secciones también los hay muy interesantes, como el que veremos hoy.

Leche corporal autobronceadora de Mercadona

Para brillar en Nochevieja puedes utilizar esta leche corporal autobronceadora de Mercadona, ideal para tener un bronceado extra en pleno invierno y que tu look para la última noche del año sea mucho más llamativo y brillante. Este producto forma parte de la línea Solcare que la cadena valenciana tiene para su sección de belleza y está envasado en un bote de 250 ml por un precio de 4,55€.

Esta leche está indicada para todo tipo de pieles, siempre para un uso corporal y no facial, cuya aplicación en ese caso no es recomendable. Produce un bronceado medio, tirando a dorado pero muy sutil, sin que se note que es una crema y no un color natural. Con una primera aplicación ya se aprecia un tono suave muy atractivo e interesante.

A partir de las 2-3 horas de la aplicación ya comienzas a notar los resultados, aunque es recomendable dos aplicaciones para un mejor conjunto. A los dos días empieza a perder el tono, por lo que es ideal exfoliar la piel en ese momento y aplicarlo nuevamente. Además del tono bronceado, esta leche corporal tiene un alto poder hidratante que incluye vitamina E.

Además de la estética tan bonita que proporciona, y su hidratación, la leche corporal autobronceadora de Mercadona también está perfumada, por lo que lo tiene todo para acompañarte en Nochevieja y darte un look increíble que te hará brillar allá donde vayas.