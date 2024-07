El producto de Lidl favorito de los nutricionistas: «Cada vez que voy lo cojo»

Entre los muchos productos disponibles en Lidl, algunos destacan por ser particularmente beneficiosos para la salud, ganándose un lugar especial en la cesta de la compra de muchos consumidores conscientes de su bienestar. Uno de estos productos es tan apreciado por sus propiedades nutricionales que no puede faltar en la lista de compras de cualquier nutricionista. Este producto, parte de la gama ecológica y bio de Lidl, ha capturado la atención por su combinación única de beneficios para la salud y su excelente calidad.

La reconocida nutricionista Noémie Nutrition, en su popular canal de YouTube, ha dedicado un vídeo detallado a analizar varios productos de Lidl, destacando uno en particular por sus excepcionales beneficios nutricionales: las nueces de Brasil de la marca Alesto. En su revisión, Noémie elogia la calidad y las propiedades saludables de este producto, enfatizando cómo cada vez que visita Lidl, no puede evitar agregarlo a su carrito. Estas nueces no sólo son deliciosas, sino que también ofrecen una amplia gama de nutrientes esenciales que las convierten en un alimento imprescindible para quienes buscan mantener una dieta equilibrada y saludable. Por ello os hablamos de ellas al detalle para conocer cuáles son sus beneficios y el porqué resulta tan imprescindible para esta nutricionista y otros muchos. Su precio, y cómo las podéis incorporar a vuestra dieta de forma sencilla y saludable.

El producto de Lidl favorito de los nutricionistas

Las nueces de Brasil Alesto, vendidas en paquetes de 200 gramos a un precio de 3,19 euros, están llenas de fibra, vitamina E, magnesio y selenio. Estos nutrientes son cruciales para diversas funciones corporales, desde la salud digestiva hasta el apoyo del sistema inmunológico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque son muy saludables, también son bastante calóricas, con 699 calorías por cada 100 gramos. Por ello, su consumo debe ser moderado, asegurando que se incorporen en la dieta de manera equilibrada para aprovechar al máximo sus beneficios sin exceder en calorías.

Los beneficios nutricionales de las nueces de Brasil Alesto

Las nueces de Brasil son conocidas por su alto contenido en nutrientes esenciales que proporcionan numerosos beneficios para la salud. Una de las principales ventajas de estas nueces es su contenido en selenio, un mineral que actúa como antioxidante y es crucial para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Además, el selenio desempeña un papel vital en el metabolismo y la función tiroidea, ayudando a regular el crecimiento y el desarrollo en el cuerpo humano.

Otro componente importante de las nueces de Brasil es la vitamina E. Este potente antioxidante ayuda a proteger las células del daño oxidativo, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. La vitamina E también es esencial para el mantenimiento de una piel saludable, promoviendo la cicatrización de heridas y protegiendo contra los efectos del envejecimiento prematuro.

El magnesio presente en las nueces de Brasil es otro mineral clave para la salud. Este mineral es esencial para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo, incluyendo la función muscular y nerviosa, la regulación de los niveles de azúcar en sangre y la producción de energía. Un adecuado consumo de magnesio puede ayudar a prevenir calambres musculares, mejorar la calidad del sueño y mantener una presión arterial saludable.

Cómo incorporar las nueces de Brasil en tu dieta

A pesar de su alto contenido calórico, las nueces de Brasil pueden ser una adición valiosa a una dieta equilibrada si se consumen con moderación. Aquí hay algunas ideas para incorporarlas en tus comidas diarias:

Desayuno: agrega un par de nueces de Brasil picadas a tu yogur o avena para un desayuno nutritivo y saciante.

agrega un par de nueces de Brasil picadas a tu yogur o avena para un desayuno nutritivo y saciante. Snacks : come unas pocas nueces de Brasil como un tentempié saludable entre comidas. Su alto contenido en fibra te ayudará a sentirte lleno por más tiempo.

: come unas pocas nueces de Brasil como un tentempié saludable entre comidas. Su alto contenido en fibra te ayudará a sentirte lleno por más tiempo. Ensaladas : incorpora nueces de Brasil troceadas en tus ensaladas para añadir un toque crujiente y aumentar el contenido nutricional.

: incorpora nueces de Brasil troceadas en tus ensaladas para añadir un toque crujiente y aumentar el contenido nutricional. Postres: usa nueces de Brasil como ingrediente en postres saludables, como barritas de granola o brownies de frutos secos, para aumentar el contenido de fibra y minerales.

Como puedes ver, las nueces de Brasil de la marca Alesto de Lidl son una excelente opción para quienes buscan mejorar su salud a través de una dieta equilibrada y rica en nutrientes. Con sus numerosos beneficios nutricionales, incluyendo un alto contenido en selenio, vitamina E y magnesio, estas nueces son una adición valiosa a cualquier plan de alimentación saludable. No obstante, debido a su alta densidad calórica, es importante consumirlas con moderación para evitar un exceso de calorías. Por último, optar por productos ecológicos y bio, como los que ofrece Lidl, no sólo beneficia nuestra salud, sino que también apoya prácticas agrícolas sostenibles que son mejores para el medio ambiente. Así que, la próxima vez que visites Lidl, sigue el consejo de la nutricionista Noémie Nutrition y añade las nueces de Brasil Alesto a tu carrito. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá!.