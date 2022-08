Problemas en Mercadona con su producto estrella: «Ha perdido calidad»

Mercadona es uno de los supermercados líderes en España, miles de españoles acuden allí para realizar sus compras semanales y hay algunos productos básicos, que nunca faltan en sus carritos. No obstante, a veces estos productos cambian su composición y los clientes fieles a Mercadona pueden llegar a notar que han perdido calidad. Esto es lo que ha pasado con uno de sus productos estrella para la hora del desayuno.

¿Ha perdido calidad este producto de Mercadona?

La variedad de cereales de Mercadona no deja indiferente a nadie, cuentan con varios formatos y sabores para adaptarse a los gustos de cada casa. Es por ello, que muchos se acostumbran al sabor de uno y ya se vuelve un básico de diario para pequeños y grandes. Uno de los más conocidos en este supermercado son los Choco Rice. Estos cereales son un ‘must’ para los amantes del chocolate que quieran darse un capricho, no obstante, una clienta que solía comprarlos, ha notado un cambio en su sabor.

Esta clienta utilizaba las redes sociales para contactar con Mercadona y hacerles saber que notaba que este producto había perdido calidad. La marca, que suele mantenerse bastante activa a las peticiones y dudas de sus clientes en Twitter, no tardó en responder. El equipo de redes de Mercadona quiso saber más detalles y saber qué no le gustaba del aparente cambio de receta del producto.

@Mercadona no sé qué habéis cambiado en la receta de estos cereales pero ha bajado muchísimo la calidad pic.twitter.com/Wj2CuY90NJ — Marina Tempest (@marinatemporal) August 13, 2022

La misma usuaria no dudó en contestar que notaba esa perdida de calidad porque el sabor del chocolate se notaba más artificial. El chocolate es uno de los ingredientes clave en el sabor de estos cereales, por ello, no es de extrañar que los usuarios noten posibles cambios en el producto, más si lo consumen habitualmente.

Si bien es cierto que existen muchas otras variedades disponibles, cada producto tiene algo especial y por ello, se convierte en el producto estrella de una casa. Faltará conocer si Mercadona realizará alguna modificación en el producto o el empaquetado del producto para seguir satisfaciendo las necesidades de sus consumidores más fieles.

Mercadona elimina algunos de sus productos

Este no es el primer producto que sufre modificaciones en Mercadona, muchos productos han abandonado las estanterías de este supermercado en los últimos meses. Tanto es así, que sus clientes no han dudado en preguntar por ellos en redes sociales, muchos de ellos ya no forman parte de los productos que la marca ofrece, este cambio en la producción se ha llevado más de un producto estrella por delante. No obstante, existen productos sustitutivos entre su oferta para satisfacer las necesidades de los clientes.

También es muy común encontrar novedades, pues Mercadona es uno de los supermercados más rápidos en introducir productos que se adapten a las tendencias de alimentación de los consumidores. Productos veganos, vegetarianos o sin gluten, cuentan con un gran surtido y muchos de ellos están para chuparse los dedos. Eso sí, cada cliente tiene que probar para encontrar un nuevo favorito cuando eliminan un producto estrella de su lineal.