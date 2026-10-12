Precio de la luz hoy, 12 de octubre, por horas: cuándo es más barata y más cara en el Día de la Hispanidad

Hoy lunes 12 de octubre es festivo en toda España y muchos tendrán la oportunidad de disfrutar de un día más de descanso antes de volver al trabajo. Como se celebra el Día de la Hispanidad, buena parte de los negocios permanecerán cerrados, por lo que no serán pocos los que aprovechen para quedarse en casa. Y entre preparar la comida, hacer alguna lavadora o utilizar el horno, el consumo de electricidad puede acabar siendo mayor de lo habitual. Por ello merece la pena consultar el precio de la luz de hoy, especialmente si tenemos contratada la tarifa regulada.

Lo curioso de este lunes es que, al ser festivo nacional, las 24 horas se consideran valle en lo que respecta a los peajes y cargos de la electricidad tal y como sucede el fin de semana. Es decir, no se aplican los tramos punta y llano habituales de lunes a viernes. Eso sí, que todas las horas sean valle no significa que la luz cueste lo mismo durante todo el día. Seguirá habiendo diferencias de precio y podremos encontrar momentos en los que poner la lavadora o utilizar el lavavajillas resulte más económico que en otros.

Precio de la luz hoy, 12 de octubre: horas más baratas y más caras

El precio medio de la luz para hoy lunes 12 de octubre es de 0,1667 euros/kWh, según los datos del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que publica Red Eléctrica. Se trata del precio de referencia para los hogares acogidos a la tarifa regulada, que cambia cada hora y permite saber cuándo interesa más consumir electricidad.

La hora más barata de este lunes será la comprendida entre las 16:00 y las 17:00 horas, con un precio de -0,01314 euros /kWh. Esto significa que a esa hora la luz está por debajo de la hora de mercado y parece que va a pasar bastante si tenemos en cuenta que ese negativo se comprende entre las 11:00 horas de la mañana y las 17:00 horas. Por el contrario, habrá que prestar especial atención al tramo de 20:00 a 21:00 horas, cuando la electricidad alcanzará su precio máximo de la jornada, situado en 0,30879 euros/kWh. Con estos datos ya vamos a poder organizar mejor algunas de las tareas de casa, aunque tampoco hace falta estar pendientes del reloj durante todo el festivo.

Precio de la luz por horas del lunes 12 de octubre

Para quienes quieran consultar el precio exacto de la electricidad antes de encender un electrodoméstico, este es el listado completo de las 24 franjas horarias del lunes 12 de octubre. Los importes corresponden al PVPC y están expresados en euros por kilovatio hora (€/kWh).

00:00 – 01:00 h: 0,2211 €/kWh

0,2211 €/kWh 01:00 – 02:00 h: 0,2281 €/kWh

0,2281 €/kWh 02:00 – 03:00 h: 0,2185 €/kWh

0,2185 €/kWh 03:00 – 04:00 h: 0,2168 €/kWh

0,2168 €/kWh 04:00 – 05:00 h: 0,2178 €/kWh

0,2178 €/kWh 05:00 – 06:00 h: 0,2066 €/kWh

0,2066 €/kWh 06:00 – 07:00 h: 0,2254 €/kWh

0,2254 €/kWh 07:00 – 08:00 h: 0,2677 €/kWh

0,2677 €/kWh 08:00 – 09:00 h: 0,2729 €/kWh

0,2729 €/kWh 09:00 – 10:00 h: 0,2052 €/kWh

0,2052 €/kWh 10:00 – 11:00 h: 0,0685 €/kWh

0,0685 €/kWh 11:00 – 12:00 h: -0,0057 €/kWh

-0,0057 €/kWh 12:00 – 13:00 h: -0,0109 €/kWh

-0,0109 €/kWh 13:00 – 14:00 h: -0,0057 €/kWh

-0,0057 €/kWh 14:00 – 15:00 h: -0,011 €/kWh

-0,011 €/kWh 15:00 – 16:00 h: -0,0115 €/kWh

-0,0115 €/kWh 16:00 – 17:00 h: -0,0131 €/kWh

17:00 – 18:00 h: 0,04 €/kWh

0,04 €/kWh 18:00 – 19:00 h: 0,2131 €/kWh

0,2131 €/kWh 19:00 – 20:00 h: 0,3025 €/kWh

0,3025 €/kWh 20:00 – 21:00 h: 0,3088 €/kWh

0,3088 €/kWh 21:00 – 22:00 h: 0,3025 €/kWh

0,3025 €/kWh 22:00 – 23:00 h: 0,2799 €/kWh

0,2799 €/kWh 23:00 – 00:00 h: 0,2633 €/kWh

Hay que recordar que estos precios no son los mismos que los publicados para el mercado mayorista. El PVPC incorpora distintos conceptos que intervienen en el coste de la electricidad. Además, la factura también incluye otros gastos, como la potencia contratada y los impuestos correspondientes.

Qué pasa con el precio de la luz el Día de la Hispanidad: ¿es más barato por ser festivo?

Una de las dudas que pueden surgir este lunes es si realmente vamos a pagar menos electricidad por tratarse de un festivo nacional. Y la respuesta requiere algún matiz, porque una cosa son los periodos establecidos para los peajes y cargos y otra el precio que finalmente tiene la energía. Durante los días laborables, la tarifa 2.0 TD distingue entre horas punta, llano y valle, pero los sábados, domingos y determinados festivos nacionales se consideran íntegramente periodo valle. Es lo que ocurre hoy, 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad.

Por tanto, este lunes no tendremos las habituales horas punta de la mañana y de la tarde en los peajes y cargos regulados. Sin embargo, el precio del PVPC seguirá cambiando, ya que también depende de la evolución del mercado eléctrico.

Cómo aprovechar las horas más baratas de luz este lunes festivo

Aunque sea fiesta y no tengamos que madrugar para ir a trabajar, seguramente habrá tareas domésticas que no podamos dejar para otro día. Poner una lavadora, utilizar el lavavajillas o preparar una comida en el horno son actividades habituales que requieren electricidad. Si tenemos cierta flexibilidad para decidir cuándo hacerlas, consultar las horas más económicas con el listado que tenéis arriba, puede ayudarnos a gastar algo menos, sobre todo cuando hablamos de electrodomésticos que consumen bastante energía.

Tampoco se trata de cambiar toda nuestra rutina por ahorrar unos céntimos. En muchos casos, utilizar programas de lavado a baja temperatura, poner el lavavajillas cuando esté lleno o evitar encender el horno varias veces puede resultar tan útil como elegir una hora determinada. Y ahora que estamos en octubre, con las primeras horas del día siendo bastante frescas en buena parte de España, también conviene prestar atención al uso de la calefacción. Antes de encenderla durante horas, podemos comprobar la temperatura de casa y valorar si realmente hace falta.