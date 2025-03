Pascual Campos, director general de Plaza Supermercados, ha explicado en una entrevista concedida a OKDIARIO que «los costes de la energía han sido un lastre en muchas cuentas» del sector del retail, algo a lo que se le han sumado «los incrementos en el salario mínimo» y «el absentismo». Este último representa «un costo bastante relevante para todo el sector».

El directivo de Plaza Supermercados ha indicado que las empresas que llevan a cabo esta actividad han hecho esfuerzos para no repercutir los altos niveles de inflación y de subidas de costes. Además, Campos ha asegurado que están teniendo problemas para encontrar personal cualificado.

PREGUNTA.- ¿Está teniendo Plaza Supermercados problemas con las subidas de costes?

RESPUESTA.- En un modelo de explotación como el retail alimentario, la cadena de costes tiene un peso altamente relevante. Cualquier evolución de los costes impacta directamente, sobre todo, en un mercado tan competitivo en el no podemos subir los precios de venta.

Ha habido una evolución en los últimos años. Los costos de la energía han sido un lastre en muchas cuentas de explotación de todo el retail. Indiscutiblemente, los incrementos en salario mínimo afectan directamente a este modelo. Y no vamos a dejar de hablar del absentismo. El absentismo en este momento en España roza el doble dígito y es un costo bastante relevante también para todo el sector.

P.- ¿Van a seguir subiendo los precios de los supermercados?

R.- La inflación ha sido un factor que ha afectado a todo el mercado y a muchos países. En la parte alimentaria todos somos conscientes porque cada vez que hemos puesto las noticias en televisión hemos visto el impacto que tenía en el día a día de miles y miles de hogares. Indiscutiblemente, ha sido algo relevante que ha pasado en estos últimos años. Hay que decir que el IPC está más ordenado, en el entorno del 2% o 3% como mucho.

La alimentación y los productos frescos han tenido que repercutir los incrementos del costo en los precios de venta de los productos. El retail ha soportado parte de los incrementos dentro de su estructura de explotación. Hemos repercutido en precio lo mínimo imprescindible porque no puede ser de otra forma en una estructura en el que el rendimiento de nuestra cuenta es mínimo, donde los márgenes son mínimos. En la última línea nos vemos obligados a repercutir precios.

Si bien es cierto que gracias al trabajo con los fabricantes, gracias a la mejora en la actividad promocional, tanto en extensión como en intensidad, hemos conseguido ofrecer buenos precios a nuestros clientes.

Problemas para contratar personal

P.- ¿Están teniendo problemas para contratar en Plaza Supermercados?

R.- En Plaza Supermercados somos una compañía en el que el 55% de nuestro negocio se basa en producto fresco. Por tanto, el 40% de nuestra plantilla está compuesta por profesionales alimentarios de trato personalizado y de gestión de producto fresco de forma tradicional.

En este momento en España existe una carencia importante de profesionales. Estoy convencido de que las administraciones van a tomar medidas para ayudar a formar personas que tienen que incorporarse en el mercado laboral en puestos donde hay alta demanda: pescaderos, carniceros, charcuteros, fruteros… Son puestos con buena remuneración. Un profesional que quiera ganar más dinero y salir del salario mínimo puede entrar en puestos de mayor relevancia, como son los profesionales del producto fresco.

¿Qué pasa en este momento? Pues que no hay. No lo hay. Buscas profesionales y no hay. ¿Cuál es el camino que estamos tomando las compañías en este momento? Pues sobre todo formar personas, retomar esa condición de aprendiz. Estamos formando a personas que dentro de la casa quieren promoverse profesionalmente a puestos de mayor responsabilidad y ahí es donde estamos encontrando profesionales. Por supuesto, en Plaza siempre habrá un hueco para un profesional de producto fresco que quiera dar el mejor servicio a nuestros clientes.