El plan no plan energético del Gobierno: no sabe qué medidas va a aplicar ni cómo

Si hay un banco no banco, el plan de contingencia energética que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado esta semana es el plan no plan. Es todo generalidades sin concreción, ayudas o rebajas que no se sabe a quién afectan, ni en qué cuantía, ni quién las va a pagar, y medidas peregrinas en la línea habitual del Ejecutivo. ¿Por qué no lo quieren contar? Respuesta: porque no saben qué van a hacer ni cómo. Así de simple. Entonces, ¿por qué anuncian nada? Eso no necesita respuesta, ¿verdad? Viven a golpe de anuncios populistas que casi nunca se concretan.

Además, los anuncian por fascículos, para tener impacto en sus medios y tertulianos afines dos días en vez de uno. Primero, llevan al consejo de ministros el martes el plan de 146 páginas, nada menos, en el que se supone que van dos medidas estrella: rebajas de impuestos para las familias vulnerables que tengan dificultades para pagar la energía y reducir la factura de las comunidades de vecinos con caldera central de gas, un problema del que alertó OKDIARIO.

¿En qué van a consistir estas medidas? No se sabe: «Lo están mirando los técnicos», «lo estamos estudiando», «ya si eso lo vamos viendo»… ¿No quieren decirlo? No, es que no lo saben ni ellos. «No tienen ni idea de qué van a hacer. Saben que hay un problema y anuncian que lo van a solucionar, pero no saben cómo. Están a la deriva», explica una fuente conocedora de la situación. Algo similar a lo que sucedió con los impuestos a la banca y a las energéticas: primero lo anunciaron con una cifra de recaudación que se sacaron de la manga y luego ya pusieron a los funcionarios a trabajar para ver cómo podían alcanzarla.

¿Qué impuesto van a poner?

Hablando del rey de Roma, se supone que lo más importante que tenía que aclarar este plan es el citado impuesto a las energéticas. Sánchez se sacó de la manga en julio este impuesto que se impondrá sobre la facturación de las eléctricas, gasistas y petroleras -con la doble imposición evidente que supone, pues ya pagan por los beneficios-.

Pues bien, el 30 de septiembre Bruselas adoptó un acuerdo de los 27 por el que se impondrá un impuesto sólo a gasistas y petroleras, y sobre los beneficios que la UE considera excepcionales, no sobre su facturación. Y para las eléctricas, establece un tope para el MWh en 120 euros para las fuentes de generación distintas del gas, por encima de los cuales el dinero va para que el Estado rebaje el recibo de la luz de hogares y empresas.

El plan no plan tenía que adaptar el impuesto español a este acuerdo; de hecho, algunas ministras así lo habían reconocido. ¿Pues adivinan qué? Que no hay una sola mención a este tema en las citadas 146 páginas. ¿Entonces? De nuevo, no se sabe, aunque nos da una pista que en los Presupuestos han incluido los 2.000 millones de ingresos del impuesto original español. Y si aplican el acuerdo europeo, se quedan a años luz de esa recaudación. ¿Va haber 26 países con un impuesto y uno (nosotros) con otro? Sánchez es capaz de eso y más. Otra cosa es que Bruselas le deje.

Pedro nos regala 3.000 millones

Volviendo a la táctica de anuncios diarios del Gobierno, nuestro Pedro llega el jueves al Congreso y anuncia más cosas que deberían haber ido en el plan no plan. Por ejemplo, que habrá una nueva TUR (tarifa de último recurso), la cuarta, para el gas de las comunidades de vecinos y que habrá una especie de «bono social plus» para otras familias que se van a ahorrar un 40% en la luz. ¿Qué familias? ¡Qué más da! Ciudadano ignorante, lo importante es la nueva cifra que Pedro el Magnánimo se va a gastar en que tú vivas mejor, redondita, como siempre: 3.000 millones. Y no se preocupe de quién va a pagar eso (usted también, claro).

Ante la insistencia de los medios de comunicación, Teresa Ribera tuvo que asegurar por la noche que la medida se dirigirá a las familias con rentas inferiores a 28.000 euros; esta vez parece que les dio tiempo a echar las cuentas el mismo día. ¿Por qué 28.000 y no los 21.000 de la rebaja de impuestos anunciada, otro anuncio populista más, la semana pasada (rebaja que todavía no han concretado, que esa es otra)? Vaya usted a saber.

¿Y las televisiones y demás medios pro PSOE? Pues a tope con los 3.000 millones -qué bueno es Pedro que nos va a bajar la luz, hay que votarle- y con el folklore del plan: que vamos a saber lo que pagan de luz nuestros vecinos (y ellos van a saber lo que pagamos nosotros), que pongamos la ducha por debajo de 35 grados para ahorrar (y para no escaldarnos, supongo) y que ventilemos poco para que no se escape el gato, lo contrario de lo que nos decían en la pandemia.

Luces de Navidad

Ah, y qué malo es Almeida que no quiere adelantar una hora el apagado de las luces navideñas de Madrid, por fastidiar al Gobierno, claro. Ni una palabra de que todos los ayuntamientos van a tenerse que gastar una pasta en cambiar las bombillas de las farolas por otras que consuman menos y pagarlo ellos; el Gobierno les dará créditos sin interés, pero no subvenciones.

En fin, así vamos, a golpe de anuncio populista diario que luego no se concreta, que es el camino que ha elegido Sánchez para tratar de remontar en las encuestas y ganar las elecciones. Y ojo, que igual hasta lo consigue si para noviembre del año que viene ha pasado la crisis, el empleo vuelve a crecer y la inflación (y el precio de la energía) ha empezado a bajar. No lo descarten.