Guerra entre la plataforma de autónomos y la patronal de los camioneros. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se ha desmarcado de los transportistas que han organizado el paro de este lunes y han decidido no acudir, ya que consideran que no es el momento pese al alza de los precios de los carburantes. Ante esta situación, aseguran que la paralización de la actividad no ha provocado graves incidentes y que sus asociados han podido operar con normalidad.

Así lo han confirmado fuentes del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en conversaciones con este diario que han asegurado que «no se han registrado graves incidentes en las carreteras. Buena parte de las empresas de transporte no han secundado el paro y están trabajando con normalidad».

«Ha habido algunos piquetes, pero lo cierto es que este paro no debería de tener un gran impacto en la cadena de suministro, siempre que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garanticen la seguridad y el derecho a realizar libremente la actividad», han puntualizado.

Incidencias en los principales puertos

No obstante, en los puertos de Bilbao, Tarragona o Palma de Mallorca sí que se han producido algunos incidentes a consecuencia de los piquetes informativos que han instalado la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera.

«No es el mejor momento para convocar movilizaciones o paros y en esto creo que podemos estar todos de acuerdo. Es un momento para plantearnos todos qué podemos hacer para salir de esa situación e intentar amortiguar los efectos de esta crisis», han recalcado.